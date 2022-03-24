Мнение: Конфликт на Украине и его последствия для миропорядка



Конфликт на Украине и его последствия для миропорядка

Британский аналитический центр Economist Intelligence Unit (EIU) (https://www.eiu.com/n/) опубликовал статью, в которой рассматривает ряд ключевых изменений, которые окажут влияние на уже изменившуюся геополитическую карту мира.

Во-первых, действия Москвы на Украине, вероятно, приведут к разделению внутри Европы.

Во-вторых, действия России «являются вопиющим вызовом роли США как глобального полицейского» и в этой связи делается вывод, что «мир стал намного более нестабильным и опасным».

В-третьих, «война на Украине углубит стратегический союз России с Китаем».

В-четвёртых, ещё одним аспектом трансформации мира в EIU считают ускорение раскола на два враждебных лагеря: то есть на коллективный Запад и Россию с её союзниками и партерами.

Отдельно в материале отмечается, что рост внимания к европейской безопасности будет сдерживать развитие азиатского вектора политики США. Вынужденные использовать все свои дипломатические ресурсы в Европе, американцы окажутся в затруднительном положении при реализации усилий по противодействию растущему Китаю. Это к вопросу о том, выгоден ли нынешний "украинский кризис" Китаю.

Тем не менее, не виртуальное, а вполне реальное ослабление США на азиатском треке является плохой новостью для Японии, Южной Кореи и Тайваня, которые рассчитывали на большую защиту и поддержку со стороны США.

🇩🇪 Любопытным представляется также и тот факт, что Германия кардинально изменила свою политику, приняв решение не только поставлять оружие Украине, но и вложить 100 миллиардов евро в собственные вооруженные силы, увеличив расходы на оборону более чем до 2% ВВП. Новый канцлер Германии Олаф Шольц назвал внешнеполитический манёвр Германии в оборонной политике Zeitenwende, то есть поворотным моментом, новой эрой. В целом можно констатировать, что сегодня Германия решила пересмотреть уроки Второй мировой войны, начать играть куда большую роль в определении европейских приоритетов в области обороны, внешней политики и безопасности. Это не только меняет баланс сил в Европе, но может стать для России и даже всего мира одним из самых опасных последствий тех геополитических трансформаций, которые мы наблюдаем сегодня.

При этом сама Европа оказалась в новой для себя реальности и должна решить, где её место в новом глобальном порядке. В EIU считают, что Брюсселю придется определиться, как обеспечивать свою безопасность. США, безусловно, останутся доминирующей державой в НАТО, но баланс сил, вероятно, изменится в ближайшие годы, поскольку европейские державы во главе с Францией и Германией станут энергичнее отстаивать свои интересы.

По мнению британских аналитиков, мир все больше будет делиться на «авторитарный и демократический». Сам факт начавшегося разделения всех стран на два лагеря может говорить о том, что современная система международных отношений плавно возвращается во времена холодной войны. Вопрос лишь в том, где будет проходить новая «Берлинская стена»: на Украине или где-то ещё?

https://t.me/boris_rozhin/35993 – цинк

https://www.eiu.com/n/ – оригинал на английском

В общем подтверждают то, что я писал еще в феврале. На текущем этапе главный выгодоприобретатель конфликта на Украине это Китай. Все остальные несут различные существенные издержки. Отсюда собственно и критика Байдена внутри США, так как те, кто хотел сосредоточиться на Китае понимают, что конфронтация с Россией частично связывает США этим конфликтом и попутно ведет к ускорению распада старого миропорядка, в том числе и господствующей роли доллара.

Судьба значительной части Украины в этих раскладах, быть пущенной на геополитический фарш в рамках реализации сирийского сценария.

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