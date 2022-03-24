Жизнь справедлива – Личное мнение

Сегодня был интересный день на финансовом рынке. Официальный курс доллара на пятницу составил 96,05 рублей, евро — 105,47.

То есть, фактическая разница с тем курсом, что была месяц назад, составляет чуть более 10 процентов.



Фото: РИА Новости

При этом наблюдается интересная картина с ценами. Не скажу за всё, но цены на некоторые товары выросли в 2 раза.

В основном, конечно, зарубежные. Продавцы заложили на всякий случай курс в 200 рублей и теперь пытаются продавать.

Например, вот мне нужен был один электронный блок управления. Раньше он стоил 35 тысяч рублей, теперь продаётся за 68.

Насколько адекватна эта цена, с учётом того, что сегодня курс евро — 105 рублей, а был 90?

Я отвечу — это нифига неадекватно. Причём, не только для меня, как для потребителя, так и для самого продавца — где он найдёт того, кто это купит по таким ценам.

Многие продавцы из последних сил держат цены. Другие — отпускают их, не думая о клиентах. Первые — выплывут. Вторые — разорятся. Ничего не поделаешь, жизнь справедлива.

А вы как считаете?

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