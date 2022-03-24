 

Онищенко: США отводят внимание от биолабораторий на Украине ядерным оружием России

24.03.2022, 22:07, Разное
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В ходе спецоперации на Украине российские войска обнаружили американские биолаборатории. В Вашингтоне не стали отрицать наличие таких объектов в постсоветской стране, однако всячески
напускают туман, когда речь заходит о целях данной программы. Об этом пишет российский политик и врач Геннадий Онищенко в авторской колонке для РИА ФАН.

Исследования, которые проводились в этих лабораториях, вызывают большие подозрения, ведь в течение 30 лет никто не слышал, что американцы разрабатывали на территории Украины необходимые вакцины или занимались профилактикой. Мол, очевидно, что такие лаборатории даже не пытались помочь здравоохранению.

По словам Онищенко, сейчас США пытаются разными способами отвлечь мировое сообщество от биолабораторий на Украине: например, устраивают “ядерную” антироссийскую истерику. А ведь возможность разработки смертоносных возбудителей
рядом с Россией на самом деле имела место, и это доказано, подчеркнул политик.

Врач призвал Запад перестать заниматься ерундой. Вместо этого так называемым партнерам следует запасаться рублями, которыми они будут рассчитываться за газ из России, считает Онищенко.



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