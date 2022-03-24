Мнение: Полёты из США в Индию, сколько потеряно самолётов и судьба боингов и эйрбасов

1. От закрытия российского неба для западных авиакомпаний пострадает не одна только Европа, откуда теперь на несколько часов дольше лететь в Китай и Японию. Пострадают также и США, которым придётся заметно дольше добираться до Индии и прочей Южной Азии:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/naskolko-uvelichilos-vremia-poleta-samoletov-ssha-i-francii-v-obhod-rossii-6233124ecfc98f5f487c2f0b

…перелет из Дели в Чикаго осуществлялся через воздушное пространство России — кратчайшее расстояние между городами.

На сегодняшний же день маршрут значительно перестроился. Здесь им теперь приходится облетать небо Афганистана, затем лететь через Среднюю Азию и Турцию в Европу, облетая небо России с юга. Далее через Европу, а через Исландию и Гренландию маршрут уже более менее похож на предыдущий, однако итоговый крюк составляет более 1500 километров — а это увеличение времени в пути на 1 час 40 минут при крейсерской скорости Boeing 787-9 в 900 км/ч.

2. Прояснилось число самолётов, потерянных Россией из-за западных санкций:

https://lenta.ru/news/2022/03/22/poteryali/

Российские авиакомпании из-за введенных западными странами санкций окончательно потеряли в общей сложности 78 самолетов. Такое число во вторник, 22 марта, назвал глава Минтранса Виталий Савельев, передает ТАСС.

По словам министра, авиаперевозчики страны лишились 78 из 1367 воздушных судов. Все они были арестованы за рубежом.

Савельев также уточнил, что на данный момент в российский реестр были переведены уже почти 800 авиалайнеров.

То есть, речь идёт о менее чем 6% российского авиапарка. Я ожидал от американцев большего.

3. Мнение авиаспециалистов о дальнейшей судьбе западных авиалайнеров Airbus и Boeing, находящихся в лизинге у России:

https://zen.yandex.ru/media/captain_a320/airbus-i-boeing-vse-aviaciia-i-sankcii-mnenie-pilota-62219a3f0a0e78337d645a9d

Если кратко, то Россия имеет полное моральное право забрать эти самолёты себе, поскольку западные компании нарушили свои обязательства, а западные государства заморозили наши активы. Запчасти для самолётов можно будет завозить через третьи страны, либо доставать из списанных машин. Этого хватит на длительное время.

Далее, конечно, нужно будет рассчитывать в первую очередь на собственные пассажирские самолёты. Возвращение к старым моделям Ту выглядит малореальным, это технически неоптимально, так что речь идёт о всё о тех же Суперджете и МС-21:

https://zen.yandex.ru/media/captain_a320/tu204-i-tu334-ili-vse-je-ssj-i-ms21-622ee92607b5d639e882e42e

В общем, российская авиаотрасль столкнётся (уже столкнулась) с немалыми сложностями, однако они отнюдь не катастрофичны, а вполне преодолимы.