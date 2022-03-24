Диана Крюгер поделилась редким фото с дочерью после новости о травме Нормана Ридуса

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45-летняя актриса Диана Крюгер поделилась в своих соцсетях редким фото с 3-летней дочерью. На снимке они сидят на песчаном пляже у воды и принимают солнечные ванны: Диана – в слитном купальнике с черно-белым леопардовым принтом, розовой панаме и солнцезащитных очках Ray-Ban, а девочка – в розовом купальнике. Пост она посвятила своему жениху, актеру Норману Ридусу:

Где ты, папа, мы очень скучаем по тебе, – подписала она кадр.

Многие сначала решили, что ее возлюбленный все еще восстанавливается от травмы. Но переживать не стоит: Норман Ридус, который в начале марта получил сотрясение мозга во время съемок финальных эпизодов сериала “Ходячие мертвецы”, уже выписался из больницы и вернулся к съемкам. Доказательством тому служит свежее фото со съемочной площадки, которое Норман опубликовал в своем блоге. А в комментариях к посту Дианы он написал:

Ночные съемки… Скучаю по вам обеим.

Диана Крюгер с дочерью

Диана Крюгер и Норман Ридус вместе с 2016 года. Они познакомились на съемках фильма “Небо”. 2 ноября 2018 года у пары родилась дочь, имя которой родители долго держали в секрете. В феврале этого года папарацци заметили на шее актрисы ожерелье с буквами, которые складываются в имя Нова, и предположили, что именно так зовут малышку.

Диана и Норман не раз обращались к папарацци с просьбой уважать их личную жизнь и не делать фотографии дочери. Однако репортеры к словам пары не прислушались и все время охотятся за заветными кадрами. Диана сперва настаивала на своем, прикрывая коляску пеленкой или пряча личико малышки в слинге, но вскоре ей это надоело, и в апреле 2019-го впервые показала миру дочь. А сейчас актриса регулярно публикует с ней фото и видео в соцсетях, но все же только со спины.

Спустя некоторое время после родов Диана дала редкое интервью на тему личной жизни и рассказала, почему созрела на материнство лишь в таком возрасте.

Раньше я была очень эгоистичная и совсем не задумывалась о детях. Впервые желание стать матерью посетило меня только после 35. Тогда я подумала: “А почему бы и нет”. И просто стала ждать подходящего человека, – рассказала Крюгер интернет-журналу PorterEdit.

Норман Ридус, по признанию актрисы, оказался тем самым мужчиной, с которым она хотела бы познать радость материнства. Кстати пришелся и родительский опыт Нормана – от предыдущих отношений с Хеленой Кристенсен у него есть взрослый сын Мингус Люсьен Ридус.

В этом месяце Диана, звезда таких фильмов как “Господин Никто” и “Бесславные ублюдки”, рассказала о харассменте во время кинопроб для исторической драмы “Троя”, которая вышла на экраны в 2004 году.

Диана Крюгер Норман Ридус и Диана Крюгер