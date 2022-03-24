Что любит королева: тайны Елизаветы II, о которых никто не знал

Уже 70 лет весь мир с замиранием сердца смотрит на женщину, ставшую символом Британии. Все люди – как люди, а она – королева! О том, какой она бывает с близкими, с подчиненными, с друзьями и с зарубежными лидерами, рассказал в своей книге Роберт Хардман – крупнейший биограф королевы, который пишет о ней уже 20 лет. Он пользуется доверием членов королевской семьи, персонала ее резиденций, друзей, и имеет доступ к записям Елизаветы II. К ее платиновому юбилею он подготовил новое исследование, которое включает в себя неопубликованные документы и фотографии королевской семьи, а также истории о ней, рассказанные другими мировыми лидерами. Эта книга, изданная в год 70-летия восшествия Елизаветы II на престол, должна стать ее самой полной биографией. И хотя она поступит в продажу только 5 апреля, некоторые факты, которые проливают свет на очень долгую жизнь британской монархини, уже “утекли” в прессу.

Елизавета II и Маргарет Тэтчер

Например, монархиня оказалась весьма острой на язык. The Daily Mail опубликовала характеристику, данную ею в 1985 году первой и единственной женщине-премьеру Великобритании в XX веке Маргарет Тэтчер.

“Она слишком долго жила среди мужчин!”, – сказала о Тэтчер королева.

Придворные знали, что монархиня не очень любит приглашать премьера в гости. “Она слишком много говорит и слишком долго не уходит”, – объясняла Елизавета. Слишком долго не уходил и президент США Барак Обама, в честь которого в 2011 году королева устроила государственный банкет в Букингемском дворце. Он так хорошо проводил время, что хозяйка дома, в конце концов, отвела канцлера казначейства в сторонку, и спросила, может ли он очень осторожно намекнуть президенту США, что пора спать. “Я сказал: “Да, мэм”, — вспоминает в беседе с Хардманом Джордж Осборн.

“Потом я посмотрел на Обаму с бокалом в руке и подумал: “Что мне делать?” Я же не мог просто подойти к нему и сказать: “Кстати, королева хочет, чтобы Вы шли спать”.

К счастью, его спас личный секретарь Елизаветы II, который мягко завершил вечеринку во дворце. Обама продолжил праздник со своими ближайшими помощниками в люксе для гостей королевы и поделился своими впечатлениями о монархине:

“Я люблю королеву. Она, как моя бабушка Туут: вежливая, прямая, не выносит дураков”.

Президент США Барак Обама и королева Елизавета II

Гостеприимство Елизаветы II вышло боком бывшему министру здравоохранения Алану Джонсону, который не был завсегдатаем дворцовых мероприятий. В 2008 году оставленный ею обедать после важного совещания министр не разобрался с блюдами на столе и весь обед угощался сыром, заедая его необычным печеньем. Уже выйдя из дворца он узнал от более осведомленного коллеги, что это было не печенье, а собачье лакомство, которым хозяйка дома подкармливала своих любимых корги, когда они подходили к столу. Общаться с королевой – целая наука. Об этом знают все те, кому приходится с ней встречаться, и уж тем более – работать. Журнал The People выяснил, что всеми королевскими делами занимаются чуть более 1000 человек. Большинство из них знает, что при встрече с боссом следует помнить о двух опасностях: “граница” и “взгляд”. Вам не стоит переходить первую или получать второй.

“Это испепеляющий взгляд, он смотрит на вас сверху вниз. Когда это впервые случилось со мной, это было ужасно”, — рассказал Хардману один высокопоставленный советник.

“Взгляд” начинается с того, что некоторые чиновники называют “бровью”, в более тяжелых случаях переходит в “обе брови”, а затем в ледяное: “Вы уверены?” Один из бывших придворных до сих пор помнит этот взгляд после путаницы в расписании на официальном банкете. Все разрешилось извинениями на следующий день, но это были ужаснейшие 24 часа. Бывший премьер-министр Тони Блэр тоже упоминал это свойство Елизаветы в своих мемуарах:

“Иногда она может вести себя с вами дружески, но не пытайтесь отвечать ей тем же, иначе вы получите “взгляд”.

Премьер-министр Тони Блэр и королева Елизавета II

Те, кто хорошо ее знают, говорят, что у нее прекрасное чувство юмора, что она – несгибаемый и очень позитивный человек. Да, Хардман развенчивает популярный миф, что королева – живой символ, что она просто подписывает то, что ей приносят на подпись, и с улыбкой идет туда, куда говорят идти.

“Когда ты оказываешься за кулисами многих из этих мероприятий, понимаешь, что высокопоставленные политики стоят при ней на цыпочках”, – пишет он.

Да, она не правит. Но она царствует! И, будучи самым долгоживущим монархом в истории, она, тем не менее, остается на авансцене, не теряет аппетита и энтузиазма по отношению к своей работе.

А что больше всего любит королева? “Королева любит быть королевой”, – отвечает Хардман.