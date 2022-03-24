 

Хуан Карлос I не сможет применить право на иммунитет для защиты от иска бывшей любовницы

24.03.2022, 21:15, Новости дня
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Почетный король Испании Хуан Карлос I, отрекшийся от престола в 2014 году, не может воспользоваться иммунитетом монарха, чтобы избежать иска со стороны бывшей любовницы, сообщило Reuters.

Такое решение вынес Высокий суд Лондона, где с прошлого года рассматривается иск. Таким образом, бывший монарх, который сейчас проживает в ОАЭ, может предстать перед судом, если ему не удастся иным образом урегулировать спор с датчанкой Коринной Сайн-Витгенштейн-Сайн (урожденная Ларсен), передает ТАСС.

По ее словам, она прекратила отношения с Хуаном Карлосом I еще в 2009 году, но якобы с 2012 года монарх распространял о ней ложные сведения и угрожал ей, а также якобы организовал за ней незаконный надзор сотрудников своего аппарата и испанской разведывательной службы. Сайн-Витгенштейн-Сайн требует компенсации нанесенного ей ущерба, однако точная сумма иска не разглашается.

Как ранее сообщали СМИ, спор сторон возник из-за 65 млн евро, которые Хуан Карлос I перевел женщине в 2012 году «из благодарности и любви». По словам истицы, он хотел, чтобы она сама и ее дети были обеспечены и не боялись судебных споров по поводу наследства монарха в случае его смерти. Затем, как утверждает Сайн-Витгенштейн-Сайн, Хуан Карлос I попросил вернуть эти деньги или «сделать их доступными для его пользования». По словам женщины, после того как она отказалась сделать это, отрекшийся от престола король ложно обвинил ее в краже средств и оклеветал перед ее семьей и деловыми партнерами, что обернулось для нее потерей доходов.

Ранее король Испании Фелипе VI принял решение лишить своего отца, бывшего главу государства Хуана Карлоса, средств из бюджета королевского дома, а также отказался от наследства.

Это решение было принято после того, как швейцарское издание Tribune de Genève сообщило, что прокуратура расследует происхождение 65 млн евро, которые монарх передал своей теперь уже бывшей любовнице. Эти средства – часть денег, которые были переведены на счет в швейцарском банке в 2012 году представителями окружения саудовского короля «в качестве подарка» после его посредничества при заключении сделки с испанскими компаниями для строительства высокоскоростной железной дороги между Меккой и Мединой.

Напомним, юристы парламента Испании разрешили расследование деятельности Хуана Карлоса I. Напомним, что против короля началось расследование, которое сосредоточено на нарушениях, связанных с отмыванием денежных средств. 3 августа Хуан Карлос I объявил о решении покинуть Испанию.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что «Испанский Горбачев» превзошел президента СССР.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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