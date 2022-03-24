 

Байден заявил о самостоятельном принятии Киевом решения о территориальных уступках

24.03.2022, 21:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Власти Украины должны самостоятельно принимать решение, нужно ли им идти на территориальные уступки на переговорах с Россией, сообщил президент США Джо Байден на пресс-конференции в Брюсселе.

«Это в полной мере решать Украине. Нельзя говорить об Украине без участия Украины, – ответил он на вопрос, следует ли, по его мнению, Киеву «уступить какие-либо украинские территории для прекращения огня», передает ТАСС.

По словам Байдена, он не считает, что им придется делать это, но решать все равно Киеву.

Он констатировал, что «идут переговоры» между Украиной и РФ, и подчеркнул, что не участвует в данных консультациях.

Напомним, после начала спеоперации на Украине киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / На Украине исключили Киркорова из черного списка

14.02 / Сборная РФ по хоккею досрочно выиграла Евротур

15.04 / В Украине третьи сутки подряд растет число новых случаев COVID-19

20.07 / J&J и дистрибьюторы решили выплатить 26 млрд долларов по «опиоидному делу»

01.09 / Турецкие медики забили тревогу из-за русских туристов

31.12 / У iPhone появится функция зарядки других устройств

12.04 / Bild – партия АдГ провозгласила целью выход Германии из ЕС

14.07 / Блинкен, когда говорил о ключевых для Украины реформах, озвучил ожидания украинцев – Кент

02.06 / Предстоящий саммит Путина и Байдена в Женеве напоминает о холодной войне

03.07 / Рада уволила главу НБУ. Зеленская выздоровела от COVID-19. Главное за день

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика