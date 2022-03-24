Мнение: Титанический гнев

Самое главное, чему сегодня надо учиться – это разделение границ в конфликте.

Нужно научиться видеть свои границы и отделять их от чужой субъектности.

Иначе сердечно-сосудистые проблемы вам гарантированы.

В тяжелые времена опасность инфарктов и инсультов возрастает, а в процессе ссор с близкими и важными людьми риск гипертонических кризов и разрыва сосудов становится таким большим, что все остальные риски часто выглядят несущественно.

Учтите, что если у вас или близкого появились признаки инсульта: головокружение, дезориентация, нарушения речи, скорая помощь должна быть вызвана как можно быстрей. Никаких “полежать и отдохнуть”. В первые часы начавшийся инсульт можно остановить и обратить, а если будет упущено время, человек может навсегда остаться парализованным, неподвижным, неспособным к нормальной жизни. Стоит упустить сутки и вы упустите все.

Чаще всего инсульт происходит на фоне гипертонии. Если вам больше 40 лет, необходимо следить за артериальным давлением. Купите тонометр и проверяйте давление время от времени, особенно в состоянии стресса. Если давление поднимается выше нормальных показателей, проконсультируйтесь с терапевтом. Возможно вам необходима терапия для нормализации давления, для поддержания его на безопасном уровне, иначе любой стресс может унести вашу жизнь.

Контроль за давлением важен, но этого недостаточно. Это снизит ущерб от взрывающихся внутри вас снарядов, однако снаряды будут продолжать взрываться.

Только умение разделять границы в конфликте позволит вам прекратить внутренние теракты и диверсии.

Если вы научитесь правильно отделять свои границы от других субъектов и держать локус контроля строго в своих границах, никаких взрывов и крушений изнутри вам не грозит. Ваше давление будет в норме, ваши нервы в порядке, ваше сердце будет биться ровно. То есть медицина снижает ущерб от стресса, а психология личности позволяет снижать сам стресс.

Разрушительный стресс – это когда реакция организма многократно превышает адаптивные возможности.

Сам стимул при этом может быть несущественный.

То есть угрозы жизни нет, но реакция организма такая, что вы разрываете сами себя.

Именно это мы можем наблюдать в процессе информационных и психологических войн.

Чтобы было наглядней, представьте, что происходит, когда вас бомбит в конфликте.

Энергетически вы выходите из берегов, вас сотрясает изнутри поднимающаяся волна, так, будто вы титан, а не человек, ваша кровь вскипает, ударяет вам в голову, наполняет ваши сосуды и они лопаются под напором этой крови. Маленький смертный человек почувствовал себя атлантом, держащим небо. И его хрупкий организм взорвало.

Помните упражнение Цветок и мантру “я мал”? Это упражнение и эта мантра могут спасти вам жизнь.

Если вы молодой и здоровый человек и ваши сосуды эластичны, ваш организм выдержит гнев титана, хотя все зависит от силы и продолжительности этого гнева. Гнев может быть таков, что и самые эластичные сосуды не справятся. Если же вы человек немолодой или нездоровый, особенно любящий жирную пищу и сигареты, ваши сосуды в плохом состоянии, и гневные всплески, когда ваше лицо становится красным, шея и грудь идут пятнами, глаза вываливаются из орбит, вены напрягаются, могут быть смертельны для вас и в любом случае будут разрушительны. Потом не удивляйтесь, откуда у вас сахарный диабет или проблемы с щитовидкой. От эпизодов титанического гнева, то есть гнева, во много раз превышающего границы ваших возможностей.

Когда вы чувствуете себя большим и могучим, способным влиять на события в мире – это оно.

Представьте это, чтобы хорошо понять связь титанического гнева и выхода из границ.

Ваша кровь, которая должна течь по венам и артериям как речная система по руслам, и питать органы, выходит из берегов, вскипает, разрывает плотины и трубопроводы. И организм ваш терпит крах.

Некоторые думают, что гнев опасен лишь постольку, поскольку вы можете поссориться с кем-то, напасть на кого-то, разрушить что-то, а если вы, например, человек тревожный, то гнев вам не грозит.

Грозит. И сейчас это многие понимают.

Титанический гнев, который вы из-за тревоги и страха запираете внутри, может легко убить вас.

Те, кто не знают, как именно происходит управление энергией, знают только две опции: выплескивать агрессию или подавлять агрессию. Среди таких много и психологов, тех самых, которые учат, что “гнев нельзя подавлять, а надо выражать”. Они исходят из примитивной мысли, что подавленный гнев опасен для самого человека, а выраженный – исключительно для окружающих, и поэтому надо выбирать себя.

В реальности, когда вы выражаете гнев, окружающие не просто страдают, они переходят к действиям против вас. Вы можете пострадать и от этих действий, а в ответ ваш гнев может стать еще сильней, так происходит эскалация конфликта, тот самый снежный ком конфликта, способный из маленькой ссоры вырастить войну. Вот почему сдерживание агрессии – старинный способ сохранять мир.

Увы, сдерживание агрессии кардинально проблему не решает.

Во вчерашнем письме мы разбирали такой пример. Друг автора сдерживал агрессию как мог, чтобы не ссориться с родителями, а в результате сбежал из дома, оставив документы и вещи, то есть бежал в никуда, как бегут на поиски смерти.

Когда ваша агрессия растет мимо границ, вопрос выражать ее или не выражать – это вопрос направления разрушений. Хотите вы разрушать все вокруг себя и становиться преступником, выражайте свой гнев. Хотите сберечь окружающих и себя от преступлений, удерживайте гнев внутри. Однако помните, что, вырастая, он будет рвать вас на части.

Сдерживание гнева не помогают удержать его от роста!

Рост гнева зависит только от вашего чувства ваших границ.

Если под короной вы ощущаете себя огромным, гнев будет расти мимо ваших границ.

Если вы хорошо понимаете и осознаете свои маленькие размеры, гнев расти не будет.

Если вы хорошо осознаете, что перед вами каменная стена, вы не будете в остервенении биться об нее. Биться вы будете, если вам кажется, что вы легко сломаете стену.

Люди в гневе потому и наливаются кровью, что они пытаются удерживать от выражения растущий гнев, а он продолжает расти. Если вы видите орущего красного человека, будьте уверены, большую часть гнева он пытается удержать от выражения, именно поэтому так сильно краснеет.

Некоторые люди от страха, что растущая агрессия вырвется наружу и сделает их преступниками, блокируют свой жизненный центр. Такой процесс ведет к саморазрушению и к суициду.

По принципу как люди выражают растущую агрессию мы получаем три разных типа людей.

1. Отмороженные (выражающие свою растущую агрессию без удержания).

2. Кипящие (задерживающие агрессию, пока она не вскипит и не выплеснется).

3. Каменеющие (блокирующие жизненный центр).

Примерно треть людей относятся ко второму типу, еще треть к смешанным (1+2, 2+3), и на оставшуюся треть приходятся каменеющие, небольшой процент отмороженных и некоторый процент тех, кого можно назвать гармоничным типом.

Гармоничный тип способен остановить рост агрессии, едва она становится неконструктивной, то есть разрушительной. Удерживать ничего не приходится.

К большому сожалению, гармоничный тип ускользает от внимания психологов, потому что нет понимания, на чем его гармония основана.

Гармония личности основана на осознании своих границ и на способности удерживать локус контроля в границах.

Только в этом случае человек оказывается избавлен от разрушительной агрессии.

Больше ему не надо мудрить с перенаправлением агрессии, то выплескивая ее как отмороженный тип, то удерживая как кипящий, то подавляя как каменеющий.

Агрессия такого типа растет исключительно в границах. То есть если вам нужно убить комара, сосущего из вас кровь, вы убиваете его хлопком руки. А если из вас “сосут кровь” мировые события, вы не распаляетесь, чтобы прихлопнуть их воображаемой гигантской ладонью. Вы смотрите на эти события смиренно и поэтому спокойно.

И если другие люди из вас “кровь сосут”, вы тоже не пытаетесь их прихлопнуть и закрыть им рот, потому что это мимо ваших границ, другие люди точно такие же субъекты как и вы, и вы ни разу не их начальник, их мнение суверенно и вы должны с ними уживаться на равных условиях.

Вот посмотрите на примере вчерашнего письма, как возникают проблемы в энергетической структуре из-за неправильного деления границ.

А потом другие письма про конфликты посмотрим.

“А ответил мне: «Я всё прочитал диалог и их комментарии автора. У меня всё проще, я обозначил свои позиции и видение, выслушал мнения родственников, на этом точка. Правда, отец никак не успокоится, периодически что-то говорит из телека, сначала я его укалывал тем, что нет доказательств, которые подтвердили слова, он злился, сейчас просто останавливаю диалог и говорю, что время покажет и всех рассудит. Я к тому, что стоит точка, мы не обсуждаем эти темы. Не ссоримся естественно, общаемся, как и раньше».”

“У меня все проще” – А. позиционирует себя как человека, у которого нет сложностей и все схвачено, даже там, где касается мнения родителей.

“Обозначил свои позиции, выслушал мнения, на этом точка” – А. единолично все обозначил, выслушал и поставил точку, как будто он один в конфликте.

Дальше он недоволен, что несмотря на поставленную им точку, отец продолжает “говорить из телека”, потому что “никак не успокоится”.

Точку А. мог поставить только для себя, но поставил за отца. Это конечно раздражает отца и тот продолжает дискуссию. А. считает, что отец “говорит из телека”, хотя и сам А. тоже пересказывает какие-то информационные источники, все как попугаи что-то повторяют, так устроено информационное пространство. И разумны лишь те, кто осознают, что всего лишь повторяют.

Дальше мы видим, как А. в своем воображении наносит отцу агрессивные “уколы”, а потом опять единолично “останавливает диалог”.

То есть А. все время рулит за двоих, направляет отца титанической рукой, ставит за обоих точку, то есть совсем не делит с отцом границы, не признает в нем отдельного субъекта, действующего и мыслящего независимо от сына, не подчиняющегося ему и не обязанного подчиняться.

Гнев растет лишь тогда, когда нечто или некто, обязанное вам подчиняться, выходят из подчинения.

А. не делит границы с отцом и поэтому агрессия А. растет. Он боится агрессию выражать, чтобы не ссориться, и это хорошо, но плохо, что агрессия продолжает расти, и самое плохое то, что А. совершенно не видит этого роста агрессии своей, забивая свою рефлексию и считая, что у него все просто, все схвачено, все под контролем.

Понимаете как забитая рефлексия создает условия для внутренней диверсии?

В какой-то момент А. чувствует, что больше не может находиться в одном пространстве со своей семьей и уходит, оставив все свои вещи и свои документы, то есть он бросает не только семью, но и свое гражданство, все свои социальные статусы, вырывается из неподходящего ему мира. Так же он может вырваться и из постылого и неподходящего тело, отправившись на тот свет.

Это всегда происходит, когда вы ощущаете свое тело слишком слабым или уродливым, свой статус слишком убогим, свою роль слишком тесной и убогой для вас, вы хотите вырваться и улететь как свободная птица, вы ненавидите границы, в которые вас поставила жизнь, и вырываетесь из них.

Именно так выглядит стремление к суициду – бегство на тот свет.

На этом свете нормально живут лишь те, кто соглашается со всеми ограничениями и условиями этого света.

У вас то тело, которое есть: возраст, пол, генетика. Вы можете заботиться о нем и ухаживать и делать его лучше, если повезет, то намного лучше, но в рамках данных условий. Чтобы дружить со своим телом, вы должны принимать и уважать его, не бунтуя против реальности.

У вас та семья, какая есть, у родителей ваших свои взгляды, свои привычки и особенности, вы должны принимать и уважать (в идеале любить) их такими, как они есть, а для этого у вас должен быть запас скромности и терпимости, отсутствие короны.

Внешние условия – такие как есть, нам нужно принимать это, тогда мы сможем влиять в адекватных рамках, не вскипая, не взрываясь и не разбрызгиваясь во все стороны.

Только тогда агрессия будет конструктивной, полезной, ровно такой, какой должна быть агрессия в границах, позволяющая преодолевать преграды.

Кто примеры конструктивной агрессии приведет?

А кто опишет, как из неконструктивной агрессии делать конструктивную?

Сможете описать пути выхода из титанического гнева на конкретных примерах?