Минус 10 лет точно: хитрости макияжа для дам за 50, которые помогут скрыть морщины и замаскировать желтоватую кожу

Не стоит бояться старения. Морщины могут придать лицу особый характер и многие люди чувствуют себя достаточно комфортно, демонстрируя их. В то же время многие женщины старше 50 лет используют макияж для того, чтобы выглядеть моложе и несколько замаскировать имеющиеся возрастные изменения.

При помощи косметики можно скрыть темные круги, мелкие морщинки под глазами и вокруг рта. Вот несколько отличных способов нанесения макияжа, благодаря которым можно немного замаскировать имеющиеся возрастные изменения.

Убрать темные круги под глазами

После 50 лет более заметными становятся гусиные лапки, темные круги и морщины. Чтобы скрыть темные круги, многие женщины в возрасте 30 лет выбирают консилеры. А вот после 50 лет это средство не совсем подходит для нежной кожи вокруг глаз.

Неправильно подобранный макияж может несколько опустить глаза или подчеркнуть мешки. Это совершенно не тот эффект, которого хочется достичь. Нужно постараться сделать так, чтобы область вокруг глаз выглядела намного свежее и привлекательнее. При помощи правильно подобранного консилера можно визуально уменьшить морщины под глазами.

Как правильно использовать крем

Область под глазами очень сухая, так как там нет сальных желез. Именно поэтому в косметичке нужно иметь хороший крем для глаз. Наносить крем нужно утром, а иногда и в течение дня.

Нужно выдавить небольшое количество косметического средства на тыльную сторону ладони. Затем нанести кончиками пальцев и легкими похлопывающими движениями под глазами. Такое постукивание поможет убрать лишнюю жидкость под глазами. После нанесения можно заметить то, что морщины исчезли.

Как правильно использовать консилер

После использования крема нужно нанести тональную основу. Затем взять осветляющий консилер и нанести его при помощи кисточки-аппликатора. Это косметическое средство имеет жидкую текстуру и ощущаться достаточно легким на кожных покровах.

Опустить подбородок и посмотреть в зеркало. Это позволит намного лучше рассмотреть наличие темных кругов под глазами. Затем при помощи консилера нарисовать короткие линии, идущие от глаза к щеке. Снова приподнять голову и легкими похлопывающими движениями распределить консилер.

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Не стоит использовать слишком светлый оттенок для устранения кругов под глазами. Это приведет к их усилению. Если есть темные круги под глазами с сине-фиолетовым оттенком, то стоит использовать консилер персикового оттенка.

Макияж против морщин вокруг рта

С возрастом снижается выработка коллагена, что приводит к дряблости кожных покровов и образованию морщин. Чтобы избавиться от этого косметического дефекта, нужно нанести крем для глаз на верхнюю губу перед добавлением тональной основы.

Это поможет увлажнить кожные покровы и разгладить морщины. Можно использовать эту технику для линии над верхней губой или же в уголках рта.

Консилер также поможет сделать губы более объемными. Нужно обвести внешний край губ консилером и растушевать пальцами. Этот поможет заполнить линию морщин и они разглаживаются.

Затем обвести губы карандашом, чтобы очертить границы. Наносить карандаш нужно на внешний край. Затем заполнить свободное пространство в тон.

Если растушевать консилер немного вверх, то можно визуально приподнять лицо.

Правильное нанесение помады

Губная помада поможет сделать лицо более красивым, молодым и сияющим. Однако стоит помнить о том, что нанесение этого косметического продукта женщинам старше 60 лет может стать самой настоящей проблемой.

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Если помада попадает в линии губ, то это визуально делает образ женщины старше. Есть несколько простых стилистических приемов, которые помогут нанести макияж и предотвратить попадание помады в складки.

Для этого изначально нужно покрыть кожу губ полупрозрачным карандашом. Это позволит создать невидимый защитный слой.

Как сделать губы более объемными

Совсем не обязательно использовать специальные наполнители. Тем не менее, можно приобрести ролик для кожи. Можно использовать это устройство для микронидлинга вокруг линии губ несколько раз в неделю.

Это приспособление поможет стимулировать образование коллагена и со временем это приведет к увеличению губ.

Перед сном можно наносить на область вокруг губ свой любимый крем для глаз. Хорошее увлажняющее средство поможет предотвратить или уменьшить морщины.

Выделить и подчеркнуть форму губ поможет карандаш. Стоит обратить внимание не только на выбор цвета, но и на то, как его правильно наносить. Чтобы придать узким губам дополнительный объем, нужно наносить карандаш вне контура губ, а не внутри. Затем закрасить пустое пространство. Это поможет повысить стойкость помады.

Как правильно подобрать цвет помады

Важно правильно подобрать цвет помады, который поможет осветлить цвет лица, улучшить внешний вид и создать невероятный образ. Стоит использовать оттенок, который максимально соответствует естественному тону губ.

Стоит избегать матовых помад и выбирать покрытия с глянцевым блеском. Несмотря на то что матовые формулы долго держатся, однако, они могут пересушивать губы и делать старше.