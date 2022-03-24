 

Баснословная сумма: заграничный особняк влетел Хаматовой в копеечку

24.03.2022, 20:42, Разное
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В недавнем интервью актриса рассказала, что еще раньше она построила себе дом в Латвии. В Сети всплыла информация о том, что на заграничный особняк российская актриса потратила баснословные деньги – около 400 тысяч евро. Россияне были ошарашены такой суммой, после чего информацию прокомментировал эксперт.

Риэлтор Олег Бендриков совсем не удивлен тому, что дом в Латвии влетел звезде в копеечку. Он считает, что в вопросе цен на недвижимость Рига не слишком отличается от Москвы, поэтому в такой большой цифре нет ничего необычного.

Скорее всего, у Чулпан Хаматовой обычный коттедж средних размеров – около 300-350 метров квадратных. Размеры звездного участка – около 50 соток. В Москве такую недвижимость вполне можно было бы купить за 52 миллиона рублей – это средняя рыночная стоимость.

В комментарии порталу Blitz.plus риэлтор подчеркнул, что в доме Хаматовой не стоит ожидать увидеть что-то особенное – за такую цену там самый обычный интерьер и уж точно нет золотых унитазов.

Напомним, что Чулпан Хаматова отправилась в Латвию на ПМЖ вместе с детьми. Актриса и сама не знает, вернется ли она когда-нибудь в Россию. У коллег Чулпан Хаматовой сложилось неоднозначное мнение о внезапном отъезде актрисы и дальнейшей судьбе ее фонда.



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