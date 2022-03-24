Депутат-космонавт принял участие в работе МГД с борта МКС

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24.03.2022, 20:41, Разное
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Артемьев представил законопроект “О внесении изменений в статью 11 Закона города Москвы от 5 сентября 2001 года № 38 “О наградах и почетных званиях города Москвы”. Документ внес на рассмотрение МГД мэр столицы Сергей Собянин.

Депутат сообщил, что законопроект получил положительное заключение Государственно-правового управления Аппарата Думы. Документ поддержали во фракции “Единая Россия” и депутатском объединении “Моя Москва”.

“Мы с вами сегодня создаем уникальный прецедент. Такого еще не было в истории, ни в одном парламенте планеты и даже в просторах галактики!” – сказал Артемьев.

Он отметил, что Мосгордума вновь подтвердила свое лидерство в цифровизации. Парламентарий поддержал предложение учредить в столице звание почетный работник информационных технологий и связи города Москвы.

По мнению Артемьева, это хороший способ подчеркнуть важность IT-специалистов для столицы. У многих сотрудников отрасли появится высокая планка, ради которой не нужно никуда переезжать, уверен депутат МГД.



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