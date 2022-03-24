Коробки из-под ксероксов, золотые унитазы, выпотрошенные стулья и макет апарт-отеля: что нашли при обыске в доме Чубайса

ФСБ провела обыски в особняке покинувшего Россию экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Многие в доме топ-менеджера вызвали у них недоумение, фото интерьеров появились в соцсетях.

В доме Чубайса 3 этажа и 29 комнат, не считая небольшого тайника в каморке под лестницей. В столовой – разгром, здесь как будто свирепствовали мародёры. Обшивка всех двенадцати стульев работы итальянского мастера выпотрошена ножом, наружу торчат пружины. Кто и зачем изуродовал мебель Чубайса, неизвестно: по утверждению сторожа, после отъезда хозяина сюда никто не заходил. Целое помещение на втором этаже полностью завалено пустыми коробками из-под копировальных аппаратов фирмы Xerox.

При этом в самом доме копир всего один, но и тот давно не работает, поскольку в нём не меняли картриджи. Отдельное удивление оперативников вызвал большой, занимающий почти весь третий этаж, макет апарт-отеля Аркадия Ротенберга под Геленджиком. На полу рядом с домиками из папье-маше – проектная документация и инструкция к программе Adobe Photoshop. Зачем всё это Чубайс держал в своём доме, предстоит выяснить следствию.

«Этот человек оставил после себя немало загадок. Следствию ещё только предстоит понять, кем на самом деле был глава «Роснано», отец русской нанореволюции, персона приближённая к президенту, предводитель либеральной оппозиции, словом, Анатолий Борисович Чубайс. К расследованию будут привлечены лучшие специалисты «Битвы экстрасенсов», а также Леонид Каневский и Сергей Дружко», – заявил лейтенант ФСБ Борис Г. (имя изменено).

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