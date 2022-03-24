Ослепляюще красиво: Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли парад на Ямайке

Еще больше новостей в нашем Telegram-канале, группе ВКонтакте и канале Яндекс.Дзен

__________________________________

Герцог и герцогиня Кембриджские посетили военный парад в последний день части своего турне по Ямайке. Принц Уильям и Кейт Миддлтон стали почетными гостями на параде, в котором приняли участие военнослужащие, недавно завершившие программу подготовки офицеров Карибской военной академии. Старший сын принцессы Дианы и принца Уильяма лично принимал парад, в строю которого прошли 79 курсантов, приехавших из стран всего Карибского бассейна, в том числе с Ямайки, Антигуа и Барбуды, Барбадоса и Гайаны, а также Сент-Китс.

Образы супругов в прямом смысле ослепляли своей белизной, но от них невозможно было оторвать взгляд: Кейт выглядела невероятно элегантно в белом кружевном платье Alexander McQueen и шляпе в тон бренда Philip Treacy. А Уильям был в белой парадной форме с орденами на груди.

