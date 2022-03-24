 

Ослепляюще красиво: Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли парад на Ямайке

24.03.2022, 19:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Еще больше новостей в нашем Telegram-канале, группе ВКонтакте и канале Яндекс.Дзен

__________________________________

Герцог и герцогиня Кембриджские посетили военный парад в последний день части своего турне по Ямайке. Принц Уильям и Кейт Миддлтон стали почетными гостями на параде, в котором приняли участие военнослужащие, недавно завершившие программу подготовки офицеров Карибской военной академии. Старший сын принцессы Дианы и принца Уильяма лично принимал парад, в строю которого прошли 79 курсантов, приехавших из стран всего Карибского бассейна, в том числе с Ямайки, Антигуа и Барбуды, Барбадоса и Гайаны, а также Сент-Китс.

Образы супругов в прямом смысле ослепляли своей белизной, но от них невозможно было оторвать взгляд: Кейт выглядела невероятно элегантно в белом кружевном платье Alexander McQueen и шляпе в тон бренда Philip Treacy. А Уильям был в белой парадной форме с орденами на груди.
 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.05 / Медики предупредили о вреде гарячего душа

26.09 / Китайцам веры нет

12.01 / В Танзании умерла 8-летяя крыса-сапер

21.12 / Не мы первые начали

28.06 / Видео стоящего на коленях Бари Алибасова опубликовали в Сети

04.10 / Ванга предсказала помазание нового русского царя в сибирской тайге

06.08 / Депутаты от ЛДПР предлагают увеличить выплаты ухаживающим за инвалидами

23.10 / Рабочие Уралвагонзавода опубликовали открытое письмо о тупике современной модели капитализма

11.06 / Четыре различия между избалованными и счастливыми детьми

03.06 / «Романтический сюрприз»: что делать, если заподозрил у себя ИППП?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика