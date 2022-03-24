Эксперт: Нет сомнений, что Хантер Байден финансировал биолаборатории на Украине

Хантера Байдена не раз видели в Киеве в зданиях СБУ, Минобороны, на экономических площадках. Его фонд причастен к различным украинским госпрограммам, в том числе военным. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Баранец, комментируя сообщения о том, что фонд Байдена-младшего оказался связан с биолабораториями, открытыми Пентагоном на Украине.

«Теперь уже не осталось сомнений в том, что фонд Хантера Байдена в числе других фондов финансировал бактериологические исследования на Украине. Этот факт подтверждают документы, которые появились в распоряжении России», – говорит военный эксперт Виктор Баранец.

«Кстати, самые первые данные о том, что сын нынешнего президента США направлял деньги на биологические исследования на Украине, появились еще в прессе самих Соединенных Штатов. Именно американские журналисты-расследователи первыми представили фамилии, документы с печатями, датами, подписями и так далее. И эта их работа вызывает уважение», – признался Баранец.

«Есть и другие доказательства того, что сын Байдена был cвязан c украинскими государственными программами, в том числе и военными. Как давно известно, он очень серьезно «кормился» за счет Украины. Кстати, сына Байдена видели и в зданиях СБУ, в Минобороны, на экономических площадках, о чем писала сама же киевская печать. Так что все это уже давно не секрет», – напомнил Баранец.

«Нас также не должно удивлять, что американские фонды, которые финансировали лаборатории, судя по их названиям, не имеют никакого отношения к биологии. Дело в том, что американцы, как и представители других западных стран, если разрабатывают секретные программы, то они обязательно прикрывают их «миролюбивыми» вывесками. Это один из обычных способов сокрытия правды», – отметил эксперт. «Скажем, Украине только что выделили огромную сумму военной помощи. Из какого фонда? Из «Европейского фонда мира». Это кажется смешным – поставлять боеприпасы и оружие, которое будет убивать людей на Украине, и финансировать такие поставки из фонда мира», – недоумевает журналист.

В четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что инвестиционный фонд Rosemont Seneca Thornton, которым руководит Хантер Байден, а также Фонд Сороса и ряд других западных организаций, причастны к финансированию биолабораторий на Украине, созданных там под эгидой Пентагона.

Ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД биотехнолог Илья Духовлинов рассказал об опасности, которая исходит от лабораторий США, найденных на Украине. По его мнению, основываясь на образцах ДНК какой-либо нации, исследователи в подобных лабораториях способны создавать таргетное генетическое биооружие, направленное на граждан конкретной страны.

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