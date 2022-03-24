Премьер Словении заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях

В Европе не будут платить за российский газ в рублях, сообщил премьер-министр Словении Янез Янша.

«Я не думаю, что кто-нибудь в Европе действительно знает, как выглядят рубли. Никто не будет платить в рублях», – цитирует РИА «Новости» Яншу.

Ранее премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за него рублями.

Напомним, президент Владимир Путин объявил, что РФ отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями.

В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением РФ продавать свой газ только за рубли.

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