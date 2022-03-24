Макрон предупредил о беспрецедентном мировом продовольственном кризисе
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Мировое сообщество стоит на пороге беспрецедентного продовольственного кризиса из-за конфликта на Украине, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам встречи лидеров G7.
«Мы сейчас вступаем в беспрецедентный продовольственный кризис», – сказал французский лидер, напомнив, что «Россия и Украина – крупнейшие сельскохозяйственные производители», передает ТАСС.
Он отметил особую уязвимость в продовольственном плане стран Магриба, Африки, Ближнего Востока.
До этого Макрон заявил, что во Франции могут появиться продуктовые чеки, чтобы помочь бедным семьям и среднему классу справиться с грядущим продовольственным кризисом.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также предупредил, что ситуация на Украине может вызвать глобальный продовольственный кризис.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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