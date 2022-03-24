 

Макрон предупредил о беспрецедентном мировом продовольственном кризисе

24.03.2022, 19:49, Новости дня
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Мировое сообщество стоит на пороге беспрецедентного продовольственного кризиса из-за конфликта на Украине, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам встречи лидеров G7.

«Мы сейчас вступаем в беспрецедентный продовольственный кризис», – сказал французский лидер, напомнив, что «Россия и Украина – крупнейшие сельскохозяйственные производители», передает ТАСС.

Он отметил особую уязвимость в продовольственном плане стран Магриба, Африки, Ближнего Востока.

До этого Макрон заявил, что во Франции могут появиться продуктовые чеки, чтобы помочь бедным семьям и среднему классу справиться с грядущим продовольственным кризисом.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также предупредил, что ситуация на Украине может вызвать глобальный продовольственный кризис.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему миру грозит голод.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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