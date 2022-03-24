 

Российским блогерам, потерявшим аудиторию после блокировки Instagram*, выдадут аккаунты в «Россграме» с прежним количеством подписчиков

24.03.2022, 19:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В рамках социальной поддержки незащищенных слоев населения правительство РФ распорядилось выдать российским блогерам, потерявшим аудиторию после блокировки Instagram, аккаунты в отечественной соцсети «Россграм» с прежним количеством подписчиков. Объем первой волны государственной помощи составит более 100 млн. базовых пользователей.

В «Россграме» уже получили соответствующие указания и приступили к реализации программы. Чтобы получить социальную страницу необходимо заполнить заявление на портале Госуслуг или в отделении МФЦ по месту жительства. В течение 10 дней специалисты Роскомнадзора и Лиги безопасного интернета рассмотрят обращение и, основываясь на биографии и анализе аккаунта Instagram, вынесут решение о предоставлении услуги или отказе. В случае одобрения документы перенаправят разработчикам соцсети — они забронируют домен, начислят подписчиков и подготовят профиль к применению. По завершению всех процедур логин и пароль вышлют на указанную в анкете электронную почту Яндекса или Mail.

«Для многих иностранные платформы были не просто средством досуга и общения, но еще и основным источником заработка и славы. К сожалению, случилось так, что эта категория людей потеряла в один момент все по вине Запада. Однако печалиться не стоит. Это не проблема, а открытие новых возможностей для развития российской информационной среды. Никто без подписчиков не останется. Свой успех вы с легкостью сможете перенести в защищенное место, где вас никто не кинет. И ни один россиянин через месяц уже не вспомнит, что был когда-то какой-то там Instagram. Как не вспомнили о Telegram после его блокировки», — заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Как отметил сооснователь «Россграма» Александр Зобов, бюджетные подписчики ничем не отличаются по активности от прежних — ставят лайки, отвечают эмоциями и скудно комментируют публикации. Есть у них даже и свои положительные черты — они не умеют хейтить, что защитит блогеров и обычных веб-серферов от кибербуллинга и связанных с ним психологических проблем.

Первым блогером, заявившим о желании получить государственную поддержку, стала Ольга Бузова.

* признаны экстремистскими организациями

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.09 / Группу подростков в Огайо убил Йети?

24.12 / Мнение: О не вовремя треснувших костылях Владимира Путина

12.11 / Кто успел, того и метры

23.06 / Готов новый убийца флагманов смартфон Infinix с 160-ваттной зарядкой и огромной камерой

07.07 / Мнение: Конец эпохи бедности

24.08 / Одинокая Катя Гусева готова выйти замуж за Филиппа Киркорова

13.04 / Кому из россиян положена повышенная пенсия

22.07 / Эксперт рассказал, как США могут парализовать Россию с помощью одного удара

14.01 / Политолог Казакевич обвинил Лукашенко в затягивании реформы Конституции: Хочет прощупать Кремль

16.01 / Мнение: Или с бандой, или с баландой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика