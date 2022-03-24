Российским блогерам, потерявшим аудиторию после блокировки Instagram*, выдадут аккаунты в «Россграме» с прежним количеством подписчиков

В рамках социальной поддержки незащищенных слоев населения правительство РФ распорядилось выдать российским блогерам, потерявшим аудиторию после блокировки Instagram, аккаунты в отечественной соцсети «Россграм» с прежним количеством подписчиков. Объем первой волны государственной помощи составит более 100 млн. базовых пользователей.

В «Россграме» уже получили соответствующие указания и приступили к реализации программы. Чтобы получить социальную страницу необходимо заполнить заявление на портале Госуслуг или в отделении МФЦ по месту жительства. В течение 10 дней специалисты Роскомнадзора и Лиги безопасного интернета рассмотрят обращение и, основываясь на биографии и анализе аккаунта Instagram, вынесут решение о предоставлении услуги или отказе. В случае одобрения документы перенаправят разработчикам соцсети — они забронируют домен, начислят подписчиков и подготовят профиль к применению. По завершению всех процедур логин и пароль вышлют на указанную в анкете электронную почту Яндекса или Mail.

«Для многих иностранные платформы были не просто средством досуга и общения, но еще и основным источником заработка и славы. К сожалению, случилось так, что эта категория людей потеряла в один момент все по вине Запада. Однако печалиться не стоит. Это не проблема, а открытие новых возможностей для развития российской информационной среды. Никто без подписчиков не останется. Свой успех вы с легкостью сможете перенести в защищенное место, где вас никто не кинет. И ни один россиянин через месяц уже не вспомнит, что был когда-то какой-то там Instagram. Как не вспомнили о Telegram после его блокировки», — заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Как отметил сооснователь «Россграма» Александр Зобов, бюджетные подписчики ничем не отличаются по активности от прежних — ставят лайки, отвечают эмоциями и скудно комментируют публикации. Есть у них даже и свои положительные черты — они не умеют хейтить, что защитит блогеров и обычных веб-серферов от кибербуллинга и связанных с ним психологических проблем.

Первым блогером, заявившим о желании получить государственную поддержку, стала Ольга Бузова.

* признаны экстремистскими организациями

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