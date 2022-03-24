Песня-письмо близким из Украины

Валерий Панюшкин, вальс «Черное солнце». Премьера в «Новой газете».

У многих россиян в Украине родственники, братья и сестры, отцы, матери, дети — не фигурально, а буквально.

Вальс «Черное солнце» — это буквально письмо нашим родственникам в бомбоубежища с вопросом: «Как ты там?»

Текст: Валерий Панюшкин, музыка Александра Житинская. Исполнители: Валерий Панюшкин, Александра Житинская

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