 

Политолог Бернардини о тяжелых переговорах с Украиной: Подталкивают ЕС и НАТО к реальной войне

24.03.2022, 19:20, Разное
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Сегодня министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что переговоры России и Украины идут тяжело и без особых результатов, а всему виной непостоянство делегации Незалежной.

Такой же вектор в поведении украинской стороны заметил политолог Марк Бернардини, который предложил вспомнить хотя бы тему гуманитарных коридоров. В этом вопросе власти Незалежной оказались такими же непостоянными: сначала были согласны, позже уже нет, потом предложили реализовывать их в обоих направлениях, а спустя время предложили ограничиться размещением в сторону Украины и Запада. При этом власти Незалежной ни разу не удосужилась объяснить, почему их мнение по тому или иному вопросу меняется так стремительно.

Бернардини ассоциирует затяжные переговоры с ситуацией с Минскими договоренностями, которые, к слову, никто на Западе так и не прочитал, хотя находятся они в открытом доступе. Тогда подписантами являлись конфликтующие стороны – Украина, ДНР и ЛНР, а гарантами выступали Франция, Германия и Россия.

“Несмотря на это, коллективный Запад продолжает тиражировать мнимое несоблюдение договоренностей Россией, хотя, как я уже говорил, она являлась не конфликтующей стороной, а со-гарантом”, – пояснил политолог.

Похожая ситуация наблюдается и сейчас: несмотря на то, что инициатором противоречий является Украина, ответственность перекладывается на Россию – за ее якобы неприемлемые условия. Эксперт уверен, что этому есть объяснение: затягивая переговоры, Украина сталкивает лбами ЕС и НАТО с Россией.

“Цель предсказуема и ясна: тянуть время как можно дольше, в надежде довести Евросоюз и НАТО до точки кипения и вхождения в реальную войну”, – отметил Бернардини.

По его мнению, сейчас западным европейцам надо бы задуматься, ведь в попытке использовать Украину в качестве анти-России, США в итоге избавляются от неудобного экономического конкурента в виде Евросоюза с многомиллионными потребителями.



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