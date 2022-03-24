 

Володин потребовал от Байдена объяснений о связи его сына с биолабораториями на Украине

24.03.2022, 19:20, Разное
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В четверг, 24 марта, Минобороны РФ сообщило о причастности инвестиционного фонда Rosemont Seneca к финансированию биолабораторий на Украине. Руководителем фонда является сын действующего американского лидера Хантер Байден. Также министерство заявило о тесной связи этой конторы с подрядчиками американского военного ведомства. Фонд
Джорджа Сороса тоже принимал участие в реализации данной программы, отметили в Минобороны РФ.

Председателю Государственной Думы Вячеславу Володину очевидно, что президент США знал о деятельности своего сына, а значит американский политик должен объяснить мировому сообществу факты, которые были обнаружены во время спецоперации России на Украине. Кроме того, по мнению депутата, Конгресс Соединенных Штатов обязан начать свое расследование.

Также Володин напомнил, что фонд Сороса – известный организатор “цветных революций”, а этот предприниматель выступает за “смену режима” в России.

“Вопрос будет в приоритетном порядке рассмотрен Комиссией по парламентскому расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины”, – сообщил российский политик.

Ранее Вячеслав Володин припомнил Западу бомбардировки Югославии. По словам председателя Госдумы, 23 года назад у России не было достаточной силы, чтобы помочь народам позже распавшейся страны. Однако ситуация изменилась, и РФ встала на защиту Донбасса.



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