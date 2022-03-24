 

G7 призвала ОПЕК повысить добычу нефти и газа

24.03.2022, 19:10, Новости дня
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Группа семи (G7) призвала страны ОПЕК и других производителей нефти и газа повысить предложение энергоресурсов на мировом рынке, чтобы снизить зависимость Запада от России, говорится в итоговом заявлении саммита G7, прошедшем в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

«Мы примем дальнейшие шаги, чтобы снизить нашу зависимость от российской энергии. Мы призываем все страны, производящие нефть и газ, действовать как ответственные партнеры и повысить поставки на международные рынки. Отмечаем, что ОПЕК должна сыграть в этом ключевую роль», – передает ТАСС со ссылкой на документ.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть незначительно опускаются в четверг утром в рамках коррекции после роста более чем на 5% днем ранее.

Также причиной волнений на рынке стали обсуждения в Евросоюзе запрета на импорт российской нефти и новости о перебоях с поставками в Черном море в связи с повреждением причалов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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