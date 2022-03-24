Китай потребовал от США объяснений по биолабораториям на Украине

Соединенным Штатам необходимо объяснить цели своих военно-биологических проектов и пояснить, почему о них нет детальной информации, сообщил официальный представитель Министерства обороны Китая У Цянь.

«Мы не можем не спросить, какова реальная цель этих проектов США? Почему американская сторона не обнародовала подробную информацию об этих проектах? Какая связь между биологическими лабораториями США за границей и министерством обороны США?» – цитирует У Цяня РИА «Новости».

Он также спросил, почему Пентагон вовлечен в проект биолабораторий на Украине так глубоко, если в рамках проекта предусмотрены только научные исследования и мониторинг заболеваний.

«По этим пяти вопросам США должны дать миру четкое объяснение», – сказал представитель китайского оборонного ведомства.

Пекин всегда выступал за полный запрет и уничтожение всех видов оружия массового уничтожения, в том числе биологического оружия. Китай выступает и против разработки, обладания или применения биологического оружия любой страной при каких бы то ни было обстоятельствах, отметил он.

«Мы призываем США открыто, прозрачно и ответственно отреагировать на обеспокоенность международного сообщества, добросовестно выполнять свои обязательства по Конвенции, предоставить всестороннее объяснение своей военно-биологической деятельности внутри страны и за границей, а также дать согласие на многостороннюю проверку», – заключил У Цянь.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов ранее заявлял, что инвестиционный фонд Rosemont Seneca Thornton, которым руководит Хантер Байден, сын действующего американского президента, а также Фонд Сороса причастны к финансированию биолабораторий на Украине.

Ранее Госдума инициировала расследование работы биолабораторий на Украине. Напомним, Минобороны РФ опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине.

Глава МИД РФ Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. РФ потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.

При этом президент США Джо Байден заявил, что Штаты не располагают биологическим и химическим оружием в Европе.

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