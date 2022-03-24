Кадыров объявил об освобождении здания администрации Мариуполя

Чеченские военнослужащие в Мариуполе освободили здание администрации города и водрузили над ним флаг, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Ребята сообщают по радиосвязи, что освободили здание администрации Мариуполя и водрузили над ним наш флаг. Оставшиеся в живых бандиты не стали рисковать, побросали позиции, как уже стало для них традиционным, и бросились наутек», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Остальные подразделения выдвинулись в параллельных направлениях и зачищают Мариуполь от «азовской нечисти», добавил глава Чечни.

«Ин ша Аллахl, в ближайшее время Мариуполь будет полностью зачищен», – заключил он.

В минувшее воскресенье в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. В Минобороны РФ сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн мирных жителей, включая граждан 18 государств.

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