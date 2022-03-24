 

Меган Маркл раскрыла темы первых выпусков своих подкатов для Spotify

24.03.2022, 18:35, Разное
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На прошлой неделе стало известно, когда именно Меган Маркл представит миру свой подкаст Spotify, который фанаты и владельцы компании ждали полтора года. Проекта Archewell Audio, как пообещали представители герцога и герцогини Сассекских стартует этим летом. Теперь появился первый трейлер будущего шоу, в котором Меган рассказывает, о чем именно будет ее подкаст. 

Во-первых, у первой серии подкаста есть название – “Архетипы”. Во-вторых, основной темой станет женщина, ее и стереотипы, связанные с ней. Меган пообещала, что разговоры будут “без цензуры”.

“Архетипы” – это подкаст, в котором мы анализируем, исследуем и ниспровергаем ярлыки, сдерживающие развитие женщин. Вот как мы говорим о женщинах? Какие слова воспитывают наших девочек? Как средства массовой информации позиционируют образ женщины? А откуда берутся эти стереотипы? И как они продолжают появляться и определять нашу жизнь? – вопрошает Меган в трейлере и добавляет, – Я буду беседовать с женщинами, который слишком хорошо знают, как стереотипные образы формируют картину мира, нарратив, Я поговорю с историками, чтобы понять, как мы пришли к этому. 

Принц Гарри и Меган Маркл 

Напомним, герцог и герцогиня Сассекские, как только оказались в Америке, заключили контракт с платформой Spotify на 25 миллионов долларов. Однако с тех пор записали всего один подкаст с участием Элтона Джона, Джеймса Кордена и принца Арчи. После того, как им напомнили о несоблюдении многомиллионного контракта, опубликовав объявлении о вакансии, принц Гарри и Меган Маркл призвали руководство платформы изменить политику вещания, а объявление на сайте Spotify исчезло. 



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