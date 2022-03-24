Ирина Безряднова о первой пранк-комедии в России, медведях на улице и об отсутствии желающих помочь

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Ирина, расскажите про проект, чем он отличается от других комедий?

Это пранк-комедия, большинство людей в кадре – не актеры, а просто прохожие или люди, которые пришли туда, где затаилась наша съёмочная группа.

Судя по всему, пробы на проект тоже были необычными.

У фильма долго не было четкого сценария – с пранком это невозможно, если он настоящий, а не с подставными актерами. Плюс надо было делать нечто большее, выходящее за рамки актерства. И не все артисты, как оказалось, были не готовы к тому, что большая часть фильма будет зависеть от простых прохожих.

И что прям отказывались от кастинга?

Было дело, режиссер говорил, что надо будет на улице привлекать внимание прохожих, хулиганить и некоторые оказались не готовы выйти из зоны комфорта. Так что кастинг прошли самые смелые. Артем Карокозян – известный как пранкер “Каха” в этом деле не новичок, но даже ему было непросто местами.

Кадр из фильма “Доктор Свисток”В чем сложность таких съемок?

Их было немало. Операторам было непросто поймать момент, когда люди реагируют на пранк, при этом надо следить, чтобы звук был хороший, так как переозвучить, как обычное кино, здесь не получится. С каждого героя, который попал в кадр, необходимо было письменное согласие на участие в съемках– тоже оказалась та еще задача. Но самым сложным было получить от людей реакцию, особенно если просишь помощи. Просто единицы готовы помочь! Даже если ты кровью истекаешь. Основной массе безразлично. Очень благодарна тем, кто откликался. А многие, кто готов был помочь и поучаствовать просто узнавали Артема.

Лично мне было непросто сниматься с накладной грудью. Чтобы избежать лишнего шума мы не могли использовать кондиционер, в помещении было под 40 градусов, а я была словно в гидрокостюме.

С накладной грудью?

По сюжету у моей героини Алены после пластической операции грудь становится пятого размера. Ее сексуальный образ дополняло белое платье в стиле Мерлин Монро. Вот в таком виде я ходила по улицам Сочи, привлекая мужчин и их женщин заодно.

Какая реакция людей была самая необычная?

Внимание обращали все. Один мужчина еще минут пять шел за мной и не стесняясь озвучивал все, что хотел бы сделать со мной в спальне. Было и смешно и жутко одновременно. Я все думала, успеет ли съёмочная группа обезвредить его, в случае чего.

А самый запоминающийся пранк – это история с медведем. По сюжету на мою героиню напал медведь. И вот, Артем стоит на трассе, весь в крови и держит меня на руках. Мы стояли час – никто не обращал внимание. И наконец, останавливается машина, выходит мужчина, Артем просит меня подержать. В этот момент из леса навстречу нам идет “медведь”. Не могу передать словами, что почувствовал мужик, у которого я была на руках. Он подпрыгнул, начал пихать меня в машину, в фильме не видно, но от страха он даже не видел, что ударил меня головой о крышу несколько раз, когда пытался закинуть в салон. Потом он заметил у медведя… тапки и стал кричать: “Откуда у медведя тапки!?” Тут то все и раскрылось… Сначала он нас всех обматерил, а потом мы все дружно обнялись и посмеялись.