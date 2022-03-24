 

Общественный деятель раскритиковал петербургские СМИ за антипатриотические настроения

24.03.2022, 18:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины освещается в ряде изданий, в том числе и Санкт-Петербурга. Однако многие СМИ решили либо сохранять нейтралитет, либо осуждать действия властей. При этом некоторые из них финансируются за счет городского бюджета. Ситуацию прокомментировал Эрнест Макаренко.

В интервью для Правда.ру общественный деятель отметил: пропагандировать подобные взгляды сейчас неуместно. На данный момент страны Запада давят на Россию в сфере новостной повестки. Поэтому особенно важно выбрать позицию: стать либо патриотом, либо предателем. Особенно важно определиться с выбором поддерживаемым Смольным СМИ. Тех же, кто не определился, эксперт открыто называет предателями и преступниками.

«Это предатели, это преступники, такие не должны работать в нашем медиапространстве вообще», – делится он.

Макаренко также подчеркивает, что необходимо рассматривать такие действия с точки зрения уголовного кодекса. Специалист призывает обратить внимание на выдачу грантов этим средствам массовой информации. Не исключено, что придерживающиеся подобных взглядов издания получили их благодаря коррупции.

Кроме того, эксперт указал на то, что эти СМИ покровительствуют нацизму и убийствам, и называет их мерзавцами.

Напомним, ранее журналисты рассказывали о некоторых СМИ Петербурга. Ряд изданий не поддерживал спецоперацию на Украине, однако получал финансирование из грантов за счет налогоплательщиков. Некоторые СМИ сохраняли нейтралитет, другие – открыто высказывались против денацификации и демилитаризации Украины.

Стоит отметить, что на развитие городских СМИ администрация Смольного потратила 142 млн рублей. Многие издания высказываются о происходящем сдержанно. Например, так поступил телеканал «Санкт-Петербург». При этом издание постоянно рассказывает о работе губернатора Александра Беглова.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.10 / Онищенко о борьбе с коронавирусом в России: Реагируем на твердую двойку

27.02 / В Петербурге задержали и увезли в неизвестном направлении журналистку издания “Baza”

17.06 / Анастасия Макеева прокомментировала возможную беременность

04.09 / Мнение: Лучшее уже позади

14.06 / “Нет ничего страшнее солнца для женского лица”: правила красоты 49-летней Нонны Гришаевой

23.01 / Всё лучше, и лучше, и лучше

05.04 / Выбор России

24.06 / Мнение: “Я его победил!”. Дело Брукса

02.11 / Не просто украшение, а амулет: какие серьги принесут удачу и богатство, а какие навлекут на вас неприятности

19.08 / Рассвет протестных флагов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика