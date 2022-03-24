Общественный деятель раскритиковал петербургские СМИ за антипатриотические настроения

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины освещается в ряде изданий, в том числе и Санкт-Петербурга. Однако многие СМИ решили либо сохранять нейтралитет, либо осуждать действия властей. При этом некоторые из них финансируются за счет городского бюджета. Ситуацию прокомментировал Эрнест Макаренко.

В интервью для Правда.ру общественный деятель отметил: пропагандировать подобные взгляды сейчас неуместно. На данный момент страны Запада давят на Россию в сфере новостной повестки. Поэтому особенно важно выбрать позицию: стать либо патриотом, либо предателем. Особенно важно определиться с выбором поддерживаемым Смольным СМИ. Тех же, кто не определился, эксперт открыто называет предателями и преступниками.

«Это предатели, это преступники, такие не должны работать в нашем медиапространстве вообще», – делится он.

Макаренко также подчеркивает, что необходимо рассматривать такие действия с точки зрения уголовного кодекса. Специалист призывает обратить внимание на выдачу грантов этим средствам массовой информации. Не исключено, что придерживающиеся подобных взглядов издания получили их благодаря коррупции.

Кроме того, эксперт указал на то, что эти СМИ покровительствуют нацизму и убийствам, и называет их мерзавцами.

Напомним, ранее журналисты рассказывали о некоторых СМИ Петербурга. Ряд изданий не поддерживал спецоперацию на Украине, однако получал финансирование из грантов за счет налогоплательщиков. Некоторые СМИ сохраняли нейтралитет, другие – открыто высказывались против денацификации и демилитаризации Украины.

Стоит отметить, что на развитие городских СМИ администрация Смольного потратила 142 млн рублей. Многие издания высказываются о происходящем сдержанно. Например, так поступил телеканал «Санкт-Петербург». При этом издание постоянно рассказывает о работе губернатора Александра Беглова.