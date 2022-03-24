В ответе за хвостиков

Как санкции скажутся на поставках зоотоваров для российских питомцев.



Питомцы читателей и сотрудников «Новой»

В РФ выросли цены на корм и лекарства для домашних животных. Многие владельцы кошек и собак закупаются впрок, потому что не знают, смогут ли купить нужные товары через несколько месяцев. Пока зарубежные производители кормов не заявляли о полной остановке деятельности в России. Большинство продолжает поставлять свои продукты, но многие из них задерживаются на границе.

Ситуация для многих иностранных компаний осложняется тем, что еще в 2020 году Россельхознадзор ограничил импорт кормов и кормовой продукции из Нидерландов. Регулятор объяснил это содержанием в них незаявленных ГМО-компонентов. Спустя год ограничения на ввоз расширились на производителей из Великобритании, Дании, Германии, Испании, Канады, Литвы, США и Эстонии.

«Новая газета» рассказывает, как происходящее повлияло на жизнь домашних животных и их хозяев.

В одном из зоомагазинов Москвы. Фото: Анастасия Цицинова / «Новая газета»

В 7 вечера четверга в спальном районе Москвы в зоомагазинах пусто. Полки заполнены товарами, а продавцы меняют ценники.

«Очень сильно выросли цены у нас. Тот же Royal Canin и остальные, у них новые партии уже закупаются, они сразу после повышения курса доллара идут по новой цене, магазин закупает их сразу много, они более дорогие. Мы сами иногда советовали покупать побольше, потому что потом цены вырастут», — поделилась молодая сотрудница магазина Анна.

«Естественно, люди хотят купить по той цене, по которой они уже покупали, по доступной. В принципе, понятно, почему так много берут», — рассказал продавец другой крупной сети зоомагазинов, которую он попросил не называть.

По словам нескольких сотрудников зоомагазинов, сейчас основная проблема в поставках корма связана с их доставкой в Россию.

«Официально на корма не вводили санкции, но проблема основная с логистикой. На границе стоят транши, очень много витаминов и тех ингредиентов, которые не производят в России.

Надо будет, чтобы они прошли, после этого, может быть, дефицит восполнится», — рассказала продавец.

В нескольких магазинах товаров для животных заявили о наплыве покупателей. Самый большой ажиотаж пришелся на первую неделю марта. Сотрудники рассказывают, что тогда многие покупали и «по 10 пачек, были такие, кто и больше брал». Сейчас покупателей уже меньше, потому что большую часть импортных товаров раскупили и потому что многие сразу закупились надолго.

Редакция направила запрос в сети магазинов «Бетховен» и «Четыре лапы» с просьбой прокомментировать повышение цен и наличие товаров. В «Бетховене» от комментариев отказались.

«Цена выросла в несколько раз»

С проблемами с поставками импортных товаров столкнулось большинство владельцев кошек и собак. Многие уже пожаловались на рост цен и дефицит привычных кормов. Владельцы питомцев рассказали нам, что в среднем цена за упаковку трех килограммов корма повысилась на 500–1000 рублей. При этом сейчас она постепенно возвращается к норме, но все еще далека от цен, которые были «до марта».

Также сами хозяева котов и собак подтвердили, что стараются закупиться кормом на три–шесть месяцев. А в случае приостановки поставок их кормов будут переходить на разрешенные иностранные корма или российские аналоги премиум-класса.

Вот с чем сейчас столкнулись владельцы животных:

«Беззерновой корм Monge, 12 кг, стоил 6,5 тысячи в обычные времена, а сейчас он почти 14 тысяч, и его нет в наличии все равно».

«Корм для кошки канадский 1st Choice упаковка 2,7 кг стоила 1898 рублей, новая цена — 3912 рублей».

«Корм Hills для кастрированных котиков стоил по 1100–1200 за 1,5 кг. На днях мы зашли на Озон, этот корм взлетел до 1800. Взяли в другом месте по скидке за 1600».

«Корм Farmina для кошек, 5 кг, который я покупала на Озоне, раньше стоит 4 тысячи рублей, теперь 1,5 кг — 5 тысяч».

Если для полностью здоровых питомцев можно найти замену привычного корма, то с болеющими кошками и собаками так просто не получится. Владельцы питомцев с мочекаменной болезнью, эндокардитом, гастритом и недержанием поделились с нами своими историями.

Познакомьтесь, это Лира. Ей 4 года, у нее недержание. Ее хозяйка обошла три аптеки, и везде отвечали, что нужный препарат «только что весь скупили, больше завозов не будет». В итоге удалось найти его в Сбер Еаптеке, купили на полгода.

Лира. Фото из архива хозяев собаки

А это Ася. У нее панкреатит и ХПН (хроническая почечная недостаточность). Лекарства в ветеринарных аптеках есть в наличии, но вот цена на них выросла в несколько раз.

Ася. Фото из архива хозяев кошки

У карликового пуделя Винчика мочекаменная болезнь, ему требуется специальный корм. Такой и раньше продавался не во всех магазинах, а теперь его еще быстрее скупают, и хозяйка часто видит фразу «Нет в наличии». Винчику все равно смогли найти 3 кг корма, но по завышенной цене.

Винчик. Фото из архива хозяев собаки

Мася живет с хроническим панкреатитом. Цена на ее корм выросла на 300 руб. за 400 г и на 1000 рублей — за упаковку в 2 кг. Если этот корм больше не будет продаваться, хозяйка переведет ее на другой.

Мася. Фото из архива хозяев кошки

Сфинкс Лея и девон-рекс Бонита живут в Санкт-Петербурге. У них обеих чувствительное пищеварение. Их хозяйка рассказала, что цена за 2 кг привычного корма сейчас поднялась до 3,6 тысячи рублей в онлайн-магазинах, но в городе его все равно «найти невозможно».

Лея и Бонита. Фото из архива хозяев кошек

У кавалер-кинг-чарльз-спаниелев Шарлотты и Тиара тоже проблемы с любимым кормом. Шарлотта — аллергик, поэтому ей подходит только рыбный корм. Упаковка в 2,5 кг сейчас стоит от 3,5 до 6 тысяч рублей в зависимости от производителя. У Тиары чувствительное пищеварение. За 1,5 кг ее корма хозяйка платит от 3,5 тысячи рублей.

Шарлотта и Тиара. Фото из архива хозяев собак

Владелец шиншиллы также рассказал нам о повышении цен на привычный корм для его питомца. Один, по его словам, исчез еще в декабре, а другой подорожал в пределах 100 рублей.

Хозяйка карликового ежа сообщила, что ее малышка ест корм для котят. При этом в последнее время его качество ухудшилось, приходится «разламывать пальцами каждую подушечку, чтобы убедиться, что она съедобная».

Карликовый еж. Фото из архива хозяев ежа

Хозяева попугаев в социальных сетях пожаловались, что «многих марок уже нет, а если и есть, то в три раза дороже». Информацию от владельцев рыбок пока получить не получилось.

Ветеринар из Москвы Алина Хромова отмечает, что к ним в ветклинику уже через 1–1,5 недели после введения санкций начали обращаться владельцы животных с жалобами на нехватку импортных кормов. Пока врачи советуют для питомцев на специальной лечебной диете закупать тот корм, который они ели раньше. «Здоровых собак рекомендуем переводить на натуральный тип кормления, но только с помощью консультации диетолога. А с кошками активно изучаем рынок российских кормов», — рассказала Хромова. По ее словам, в РФ нет достаточно хороших аналогов лечебных кормов. Она отметила, что в нашей стране «ситуация с кормами для животных всегда была очень грустная, качество корма низкое, а тех кормов, которые показали себя неплохо, сейчас уже нельзя найти».

Не у всех котов и собак есть хозяева

Хорошо, когда кот или собака живут дома. Их владельцам обычно не нужно искать и закупать корм десятками и сотнями килограммов. Совсем по-другому обстоят дела в фондах помощи животным и приютах. У них могут одновременно находиться около 100 питомцев, и всех необходимо обеспечивать подорожавшими кормами.

Руководитель PR-отдела Adoption центра для кошек «Муркоша» Янна Серкова рассказала нам, что они закупились впрок импортным и отечественным кормом для своих подопечных еще до повышения цен.

«Также есть надежда, что у нас и отечественные корма начнут производиться на высоком уровне, <дефицит зарубежных кормов> — как раз хорошее подспорье для наших отечественных производителей делать хорошие, качественные корма. С точки зрения ветеринарных услуг (мы же сотрудничаем с разными ветклиниками), пока ничего не изменилось», — поделилась Серкова.

При этом в центре заметили повышение цен на товары для животных на 50% и даже на 100%.

В «Муркоше» надеются, что «на эти моменты будет обращен взор регулирующих органов».

В центре настроены оптимистично и верят, что в будущем отечественные производители смогут производить «корма премиум и суперпремиум-класса, доступные по цене любому желающему и подходящие любому питомцу».

PR-директор фонда «Ника» Софья Шлёмина высказалась о ситуации с кормом и лекарствами в менее позитивном ключе. Фонду помогают корпоративные доноры, раньше они оказывали гуманитарную поддержку кормами зарубежного производства. Сейчас все иностранные спонсоры заморозили программы поддержки. Это сказывается не только на «Нике», но и на работе почти всех приютов в России.

По мнению Шлёминой, перевод животных на отечественное питание не поправит ситуацию: с одной стороны, российские корма сильно дорожают, а с другой — их качество зачастую оставляет желать лучшего. Как отмечают в «Нике», сейчас отечественные производители занимают около 30% рынка производства кормов, и у них нет мощностей, чтобы этот рынок обеспечить полностью.

«Корма могут подорожать в два-три раза, могут подорожать на 70% и даже больше», — поделилась своими опасениями Шлёмина.

Из-за этого небольшие региональные приюты вынуждены переходить на «варку каши для своих питомцев». При этом многие здания не приспособлены для приготовления еды, а сам процесс требует много ресурсов. В самой «Нике» пока есть запас финансов и корма, чтобы животные были сыты.

Ситуация с медикаментами для питомцев, по словам Шлёминой, обстоит намного сложнее. Анестетики, которые используются в хирургических кабинетах, в данный момент становятся недоступны для фонда. Ряд таких препаратов производится в России, но «сырье на 80% у них состоит из компонентов зарубежного производства». Шлёмина рассказала, что многие подрядчики приостанавливают ввоз медикаментов, потому что «закрыты границы, им просто неудобно и нет возможности доставить препараты на территорию России». Когда будет полностью возобновлен этот процесс, неизвестно.

Также фонд «Ника» осуществляет программу ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-выборочный возврат в среду обитания), для которой необходимы импортные препараты.

«Есть несколько жизненно важных препаратов, в том числе телазол, которые комплексно применяются при отлове животных. Они позволяют в небольшой дозировке при отлове временно обездвижить животное. Этот препарат в данный момент перестает поставляться, он полностью производится за рубежом и никак не доступен, аналогов на российском рынке в принципе нет», — рассказали в фонде.

Фото: Анастасия Цицинова / «Новая газета»

В «Нике» опасаются, что из-за этого программа в ближайшие месяцы может приостановиться, а некоторые подрядчики могут перейти к «усыплению животных под предлогом того, что они агрессивны или слишком больные».

В ближайшее время фонд планирует выкупить у поставщиков оставшийся запас медицинских препаратов, которые хотя бы на год смогут обеспечить бесперебойную стерилизацию.

В текущей ситуации фонды, занимающиеся стерилизацией животных, столкнулись с отсутствием на рынке необходимых препаратов. Медикаменты остались в штучном количестве в некоторых аптеках по цене, превышающей обычную в два раза.

Отсутствие препаратов грозит остановкой программ по контролю численности бездомных животных. Уже этой весной количество животных на улицах кратно увеличится, и все усилия, которые мы приложили за годы работы, могут оказаться напрасными, а результаты — обнулиться.

Без программы стерилизации животные восстановят популяцию очень быстро, и недовольство людей в отношении бездомных животных может возрасти. Поэтому стерилизация — залог гармоничной и безопасной городской жизни и для людей, и для животных.

Здоровье дороже

Взлет цен на препараты отмечают и ветеринары. Алина Хромова подчеркивает, что «многие импортные препараты пропали с российских складов, а аналогов либо нет, либо они уже в дефиците». «Совет владельцам: следует закупиться по возможности средствами профилактики от клещей для своих животных на целый сезон (март-октябрь), ввоз самых эффективных препаратов под запретом. Сейчас распродают остатки», — делится ветеринар.

Также в ветклиниках отмечают возросший спрос на чипирование. Вакцинация и установка чипов необходимы, в том числе, для вывоза животных за границу. По словам Хромовой, повысилась стоимость самой процедуры чипирования, хотя закупают чипы по старой цене.

«Небольшой дефицит есть, но он — из-за большого спроса, так как никто ранее не интересовался данной процедурой. С вакцинами пока все в порядке, они есть, клиники все еще могут их закупать, но цены тоже поднялись как для владельцев, так и для клиник при закупках», — рассказывает врач.

Сами владельцы домашних животных жалуются, что цены в Москве за последнюю неделю выросли и на вакцинацию, и на чипирование. Анастасия рассказала, что еще 1 марта ставила ежегодную прививку собаке за 1800 рублей, а спустя две недели за вакцинацию кошек заплатила уже по 2500 рублей. При этом раньше вакцины для ее питомцев стоили одинаково. Хозяйка золотистого ретривера Ольга только собирается вакцинировать своего пса, но цена уже выросла на 700 рублей по сравнению с предыдущим годом. Чипы на животных, в свою очередь, в некоторых ветклиниках заканчиваются так быстро, что владельцам питомцев приходится бронировать их за неделю.

Директор отдела маркетинга ветеринарной компании «МОСЗООВЕТСНАБ», которая занимается дистрибьюцией лекарственных препаратов, Александр Хасаия заявил, что пока на рынке есть запас медикаментов для животных.

«Ситуация управляемая.

Закономерный ажиотаж наблюдается последние две недели и идет на спад, но вызван он был не дефицитом каких-то препаратов, а скорее ожиданием роста цен и необоснованными запасами впрок.

Так покупают практически все группы товаров в рознице», — рассказал Александр.

Он призывает называть ситуацию с лекарствами «не дефицитом, а дозированной продажей». Распространение препаратов, по его словам, «осуществляется осознанно, исходя из планируемых потребностей и таких же возможностей поставщиков и ритейла».

На данный момент у заводов в РФ есть запасы субстанций заграничного производства, участвующих в производстве препаратов. По словам Хасаия, их хватит на длительный срок. Однако представитель компании «МОСЗООВЕТСНАБ» не отрицает, что через какое-то время цены на лекарство могут повыситься.

Фото: Анастасия Цицинова / «Новая газета»

Редакция направила запрос с просьбой прокомментировать ситуацию на рынке в Комитет ветеринарии города Москвы и Россельхознадзор.

«Грустная страница» в учебнике экономики

Содержание проблемы, которую очень ярко высветила «история с котиками», — отсутствие понимания системы экономических взаимосвязей на всех уровнях. Просто здесь мы увидели эту ситуацию очень наглядно, просто хоть в учебник вставляй.

Выросли цены на корма и ветеринарию — выросла доля расходов семьи на питомца, при этом существующая система пособий это обстоятельство не учитывает никак. Отношение к домашним животным в РФ в абсолютном большинстве самое трогательное: собака или кошка, ежик или хомячок — это настоящий член семьи, люди скорее откажут в чем-то себе, но постараются побаловать пушистого и хвостатого.

Могут сказать, что это мелочи, но — нет: совокупный спрос в экономике складывается именно из таких мелочей, которые хоть по чуть-чуть, да вносят дисбаланс в систему.

Да и не такие уж это и мелочи:

по данным осени 2021 года, жители РФ ежемесячно тратили на содержание домашних животных сумму порядка 36 млрд рублей.

Котик есть в каждой второй семье, а всего домашних питомцев держат около 70% семей. Это абсолютный рекорд для Европы.

Дальше можно говорить уже про ветеринарию, которая в последние годы развивалась в РФ стремительно. Это был перспективный бизнес, который сейчас оказался в «подвешенном» состоянии. А ветеринария — это квалифицированные кадры, это кредиты на развитие бизнеса, это не только физическое здоровье животных, но и душевное здоровье их хозяев.

Вот вам и иллюстрация того, как в экономике одно цепляется за другое. Котики — это только пример.

Чем еще важна наша история с котиками, собачками, ежиками, птицами и отсутствием для них кормов и лекарств?

Она заодно показывает качество социологии, социальной экспертизы, управления рисками и глубины прогнозирования в стране. В результате определенных действий оказываются затронутыми вещи, о которых никто не подумал вообще. Незамедлительно хочется спросить: а о чем еще здесь не подумали? Об инсулине? О шарикоподшипниках? О нержавеющей стали? О писчей бумаге?

Кто не думал о котиках, на самом деле о людях тоже не подумал. Вот в чем проблема.

Елизавета Павлюк, Анастасия Тороп, Дмитрий ПрокофьевРЕАКЦИЯ

В Россельхознадзоре в ответ на запрос редакции рассказали, что ведомство продлило переходный период для ввоза кормовой продукции до 31 декабря 2022 года. В прошлом году Россельхознадзор временно разрешил экспорт кормов у определенного перечня компаний и предоставил ветеринарным службам стран-поставщиков «возможность усилить надзор и направить российскому ведомству убедительные доказательства этому».

Всего в список включены более 100 компаний из Нидерландов, Германии, Великобритании, Испании, Бельгии и Дании. Из Франции, Австрии, Италии, Венгрии, Норвегии, Китая, Бразилии и Сербии корма ввозятся без ограничений. С начала 2022 года по 11 марта некоторые страны из этого списка снизили объем поставок кормов, но Италия, Австрия, Нидерланды, Бельгия и Бразилия увеличили отгрузки.

Всего в Россию поставлено 23 тыс. тонн кормовой продукции для непродуктивных животных. Также Россельхознадзор отметил, что остается актуальной проблема несоответствия компонентного состава продукции заявленному на упаковке. Проведенные инспекции в 12 странах подтверждают «системные пробелы в государственном и производственном контроле в странах Евросоюза, в том числе у крупнейших в мире производителей кормов для животных».

«Изменению ситуации с импортом кормовой продукции может способствовать только повышение уровня ответственности и контроля как со стороны иностранных регулирующих ведомств и компаний-поставщиков, так и российских импортеров», — рассказали в ведомстве. Россельхознадзор также инициировал меры по упрощению процедуры регистрации лекарственных препаратов и ускоренному внесению изменений в регистрационное досье в уведомительном порядке. Ведомство с готовностью в ускоренном режиме рассмотрит все инициативы российских производителей и импортеров лекарственных средств, «направленные на бесперебойные поставки необходимых препаратов и ингредиентов из-за рубежа и наращивание внутреннего производства».

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