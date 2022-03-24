Хорошая хозяйка, заботливая жена, верная спутница: самые идеальные женщины по знаку зодиака

Хотите найти идеальную жену? В таком случае вам следует обращать внимание не только на внешность, но и на характер избранницы. Однако распознать, подходит ли девушка под ваши требования, как правило, удается только после длительного общения. Чтобы не тратить время зря, рекомендуется в первую очередь узнать, представители какого знака зодиака, согласно гороскопу, являются идеальными партнершами.

Телец

Женщины-Тельцы – это весьма амбициозные и уверенные в себе личности, которые ни за что не приемлют к себе невнимательного отношения, а также не простят предательства и грубости. Для мужчины такая партнерша станет хорошей путеводной звездой, если тот стремится добиться благополучия и высокого положения в обществе.

С первого взгляда подобная девушка может показаться влюбчивой или даже несколько ветреной, однако это не так. Несмотря на сексуальную натуру, Тельцы всегда верны своей второй половинке. Однако ни в коем случае не пытайтесь взять красавицу обманом – будете повержены и опозорены.

Замужество – одна из важнейших жизненных целей для женщины-Тельца. Именно поэтому она будет весьма тщательно отбирать кандидатов, в связи с чем у многих потенциальных партнеров может появиться мысль расторгнуть отношения. Впрочем, если вам удастся добиться руки и сердца девушки, то отношения будут крепкими.

Рак

Мечтательная и творческая натура Раков может сыграть с ними злую шутку во время поиска партнера – нередко такие люди остаются одинокими. Впрочем, если вы рассматриваете такую девушку в качестве будущей жены, то можете не сомневаться, что скучать с ней не придется, ведь ее творческий подход и богатая фантазия позволят вам взглянуть на привычные вещи под другим углом.

В браке девушки-Близнецы проявляют себя как материалисты, однако взамен дорогим вещам такая особа отдаст всю себя. Такая партнерша будет до самой старости следить за своей внешностью, поэтому приготовьтесь ловить на себе завистливые взгляды окружающих.

Одна из главных положительных черт характера Рака – умение сглаживать любые конфликты, а также решать проблемы, не прибегая к ссорам и разногласиям. Можете не сомневаться, что такая женщина создаст в вашем доме тепло и уют, взамен чего потребует стабильности.

Лев

Женщины-Львы предпочитают брать в отношениях главенствующую роль, поэтому ужиться с ними может быть очень трудно. Они не будут спешить заводить детей, предпочитая уделять большую часть времени самой себе. Зато такая дама подойдет тем мужчинам, кто предпочитает находиться на содержании, ведь Львы – это весьма независимые люди.

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Имейте в виду, что к мужу такая женщина окажется крайне требовательна, особенно это касается внешности потенциального партнера. В интимном плане девушка-Лев также займет доминантную позицию, что придется по вкусу далеко не каждому представителю сильного пола.

Лев – это также одна из самых требовательных и расчетливых девушек, которая с особой осторожностью вступит в отношения с малознакомым мужчиной. В браке она руководствуется разумом, а не эмоциями, поэтому вы легко сможете найти решение из любых трудностей, избежав скандала.

Дева

Самые страстные и романтичные натуры, которые легко могут увлечь практически любого мужчину. Впрочем, создав семью и заведя ребенка, Девы начнут уделять больше внимания своему чаду, нежели мужу. Тем не менее, это самый верный верный знак зодиака, который легко простит измену.

Девушка, рожденная под знаком Девы, будет не против того, что мужчина приведет в дом свою подругу. Данные личности отличаются консервативностью в отношениях, полагая, что у любого мужчины помимо жены должна быть любовница. Впрочем, если вы хотите изменить привычки Девы, то лучше сразу оставьте эту затею, поскольку она не принесет особого успеха.

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В мужчинах такая женщина в первую очередь ценит то, как он относится к своему здоровью. Также Дева никогда не свяжет себя отношениями с человеком, который не хочет детей, ведь продолжение рода для нее превыше всего. В браке девушка сможет реализовать себя полностью, если мужчина позволит ей взять управление домашним хозяйством.

Весы

Для Весов важно найти если не обеспеченного партнера, то хотя бы амбициозного. При этом такие девушки крайне капризны и ревнивы – они не станут связывать себя с человеком, который уделяет им недостаточно внимания. В семейных отношениях женщины-Весы ставят на первый план тепло и уют.

Огромное значение для такой партнерши имеет вкус возлюбленного. Она ни за что не позволит любимому ходить в некрасивой одежде, поэтому с удовольствием подберет для него хорошо сочетающийся с внешностью наряд. Если мужчина не захочет принимать участие в “модном приговоре”, то девушка вполне может разорвать с ним отношения.

Преданные Весы от всего сердца будут любить мужчину, с которым свяжут свою судьбу. В отличие от Девы, они не потерпят предательства и разорвут любые контакты с партнером в случае его измены. В отношениях женщина проявляет себя как весьма динамичная и сексуальная натура, которая нуждается в восхищении.

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Стрелец

Выбирая партнера, девушка-Стрелец в первую очередь обратит внимание на того человека, который не будет сдерживать ее свободу, контролирую каждый шаг или ревнуя по пустякам. Для своего возлюбленного она станет не только верной спутницей, но и отличным другом.

Веселая и общительная женщина-Стрелец не потерпит от ухажера лицемерия. Однажды поймав мужчину на лжи, она навсегда потеряет к нему доверие, после чего нормализовать отношения в паре будет почти невозможно. Такая девушка пойдет на встречу тем людям, кто ценит взаимопомощь и понимание.

К детям женщина-Стрелец относится с любовью и трепетом, однако заводить их не спешит. В первую очередь для нее важно убедиться в верности возлюбленного. В материальном плане девушка весьма нетребовательна, однако будет искренне рада подарку, сделанным руками любимого.

Козерог

Дама-Козерог всю жизнь мечтает о влиятельном муже, который будет принимать все решения самостоятельно. Впрочем, она весьма негативно относится к критике в адрес своей персоны, в следствие чего довольно долго не может найти достойного партнера.

Высочайшим актом проявления любви со стороны девушки-Козерога станут идеальные отношения. Она никогда не будет “пилить мозг” своему возлюбленному, а также постарается с пониманием отнестись к любым поступкам своего партнера. Даже если мужчина изменит своей жене, она будет готова простить ему предательство, чтобы сохранить семью.

Женщина-Козерог крайне требовательна к материальному положению своего партнера – она ни за что не свяжет себя отношениями с человеком, который недостаточно зарабатывает. Гарантом благополучия мужчины может послужить и его уверенность в собственных силах.

Рыбы

Девушка, рожденная под знаком Рыб, умеет оценить мужчину с первого взгляда, поэтому если вы хотите произвести впечатление на красавицу, озаботьтесь вопросом о том, как вы выглядите в глазах окружающих. Любовь и чувства она будет ставить на первую позицию, отодвигая на второй план все, что может притупить эмоции.

От мужчины Рыбы ждут в первую очередь самоотдачи, а также искренней и чистой любви. Если партнер не умеет выражать своих чувств, это может стать серьезным поводом для расставания. Однако перед этим женщина будет стараться всеми силами спровоцировать любимого на сентиментальный разговор.

Девушка-Рыбы будет отличной хозяйкой в доме, однако если в семье будут возникать постоянные финансовые проблемы, то она стент нервной и агрессивной. Впрочем, как мать – такая партнерша является лучшим вариантом для брака, ведь она будет вкладывать всю душу в воспитание детей.