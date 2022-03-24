В Госдуме решили найти источники провоцирующих панику у покупателей фейков

Комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ проверит распространяемую в Сети заведомо ложную информацию, которая провоцирует ажиотажный спрос на продовольственные и потребительские товары, рассказал председатель Комиссии Василий Пискарев.

«Мы все видим, что происходит сейчас, когда на некоторые продукты, товары без всяких на то оснований возникает ажиотажный спрос. Пример тому – сахар. Несмотря на то, что его в нашей стране производится более, чем достаточно, и оснований для образования дефицита нет, люди, поддавшись панике, продолжают скупать его килограммами. Это провоцирует нервозность в обществе. Необходимо разобраться, как и откуда появляются подобные панические слухи. В условиях беспрецедентной информационной войны, которая развязана сейчас против нашей страны, за провоцированием искусственного спроса могут стоять иностранные структуры и СМИ», – приводятся его слова в Telegram-канале комиссии.

Пискарев напомнил, что «сразу после введения первых санкций против нашей страны, через ныне запрещенные иностранные соцсети, в частности, «Фейсбук» (признан экстремистской организацией), украинской стороной активно вбрасывались фейки о том, что после отключения от SWIFT люди потеряют все деньги на банковских картах, не смогут ими больше пользоваться и т.д. Многие бросились срочно снимать наличные, возникли очереди в банках. Через несколько дней, когда стало ясно, что карты в РФ продолжают работать, паника сошла на нет. Тем не менее, распространение подобной информации должно пресекаться, чтобы не пугать людей».

«Комиссия проанализирует распространение панической информации среди граждан и выработает, в случае необходимости, решения», — резюмировал Пискарев.

Ранее стало известно, что ФАС завела дело против «Магнита» и «Пятерочки» из-за ситуации с сахаром.

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