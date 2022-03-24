Вице-премьер Украины заявила о состоявшемся обмене пленными

Состоялся обмен пленными с Россией по формуле 10 на 10, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

«Сегодня по приказу президента Зеленского состоялся первый полноценный обмен военнопленными. В обмен на 10 захваченных в плен оккупантов мы вытащили 10 наших военнослужащих», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Верещук.

По ее словам, также Киев передал РФ 11 гражданских российских моряков в обмен на 19 украинских моряков с судна «Сапфир».

Напомним, РФ начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

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