 

Украшения Елизаветы II и платье, как у принцессы Дианы: Кейт Миддлтон поразила всех своим образом на приеме

24.03.2022, 17:13, Разное
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Визит принца Уильяма с супругой на Ямайку в рамках их карибского тура завершился торжественным приемом от имени генерал-губернатора сэра Патрика Аллена. На нем герцог Кембриджский выступил с осуждением рабства и сожалением о роли, которую в этом сыграла Великобритания. 

«Я хочу выразить свою глубокую скорбь. Рабство – это отвратительно. Это то, что никогда не должно было случиться», — сказал он. «Несмотря на эти ужасные страдания, Ямайка продолжает строить свое будущее с решимостью, мужеством и стойкостью», – заключил принц Уильям. 

Но, несмотря на историческое значение этой речи для ямайского общества, требующего независимости от британской короны, не меньшее внимание привлекли драгоценности Елизаветы II, которые надела в этот вечер Кейт Миддлтон. Серьги и браслет с бриллиантами и изумрудами идеально подошли к зеленому платью Jenny Packham, которое, в свою очередь, было уважительно подобрано к цветам ямайского флага. 

Королева носила эти потрясающие украшения вместе с дополняющим комплект ожерельем. По данным специализированного портала The Court Jeweller, набор мог быть подарком от шейха Заида ибн Султана Аль Нахайяна из Объединенных Арабских Эмиратов. Поскольку прием носил государственный характер, на груди герцогини Кембриджской сверкал Королевский семейный орден королевы Елизаветы II на ленте желтого цвета, сложенной в виде плоского банта, а также Большой крест Королевского Викторианского ордена. На груди принца Уильяма – в бабочке и строгом черном костюме – красовались миниатюры его наград, а также звезда Ордена Подвязки.  

Кстати, зеленое пышное платье Кейт многим напомнило наряд покойной принцессы Дианы. Похожее платье от Nettie Vogues из тафты, правда, с рукавами-фонариками и широким поясом, мать принца Уильяма и принца Гарри надевала трижды: в 1981 году – для ее официальных портретов в честь помолвки с принцем Чарльзом, сделанных в Хайгроув-Хаус, в мае, на встречу с артистами гала-концерта в Брангвин-холле в Суонси в октябре, а также в октябре 1982 года Леди Ди появилась в нем на концерте в Barbican Center.

Конечным пунктом тура герцога и герцогини Кембриджских по странам Карибского бассейна в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II станут Багамы. Поездка продлится до 26 марта.



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