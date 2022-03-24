Тимоти Шаламе ищет девушку на необычном сайте знакомств

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Американский актер Тимоти Шаламе, кумир миллионов девушек, уже много месяцев одинок и находится в активном поиске спутницы. Иностранный таблоид со ссылкой на известный паблик DeuxMoi, сообщает, что 26-летний актер зарегистрировался на сайте знакомств, вернее, в закрытом приложении Lox Club, который позиционируется как “клуб знакомств для евреев с крайне высокими стандартами”. Впрочем, для того, чтобы именно на этом интернет-ресурсе искать себе вторую половину, необязательно быть евреем.

Вам не обязательно быть евреем. Мы открыты для всех, просто сообщите нам в своем заявлении, почему вы хотите присоединиться к культурной еврейской общине, — говорится на сайте клуба, а также, следующее: Мы ненавидим приложения для знакомств, поэтому сделали его сами. Наша цель — помочь амбициозным людям познакомиться друг с другом не только с помощью свайпов (необходимое зло), но и с помощью эксклюзивных мероприятий (необходимое добро).

Зендая и Тимоти Шаламе

Членство в клубе платное – 36 долларов за три месяца, 60 долларов за шесть месяцев или 96 долларов за год. Для участников Lox Club организовывают встречи, на которых молодые люди могут лучше узнать друг друга. Посещал ли Тимоти подобные мероприятия, пока неизвестно.

При этом нельзя сказать, что Шаламе не пользуется популярностью у противоположного пола. Совсем наоборот – “послужной список” у молодого человека внушительный. В 2017 году Тимоти встречался с дочерью Мадонны Лурдес Леон, а позже, с 2018 года, – с Лили-Роуз Депп, единственной дочерью Ванессы Паради и Джонни Деппа. В 2020 году стало известно, что Тимоти и Лили-Роуз расстались, а позже он был замечен с мексиканской моделью Эйсой Гонсалес.

Лили-Роуз Депп и Тимоти Шаламе, 2019 год Эйса Гонсалес