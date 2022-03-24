 

Институт русского языка им. В. В. Виноградова не смог найти синоним слова «импортозамещение»

24.03.2022, 17:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Институт русского языка им. В. В. Виноградова при РАН столкнулся с трудностями при выполнении государственного технического задания по замене англицизмов на исконно русские слова. Специалистам не удалось найти в родном языке подходящую замену слову «импортозамещение».

Филологи института безрезультатно изучили все толковые словари, выпущенные в России со времен правления Петра I до президентства Бориса Ельцина. Также не удалось найти точный по смыслу синоним слову «импорт» в церковнославянских текстах и древнерусском языке. Именно это иностранное слово оказалось безальтернативным и отказаться от его употребления без ущерба для современных языковых коммуникаций не представляется возможным, уверяют в институте.

«Импорт это вообще для нас слово чужеродное и мы заимствовали его из английского языка в девятнадцатом веке. Многие даже успели позабыть его за годы существования советской власти, а некоторые и не знали никогда. Есть, к примеру, русское слово “ввоз”, но оно не в полной мере нам подходит. Что значит “ввозозамещение”? Абсолютно непонятная конструкция, которая вносит путаницу и сумятицу», — заявил главный научный сотрудник института Святослав Киевский.

Руководство института попросило у правительства еще 10 млн рублей для продолжения исследований. Ученые надеются создать нейросеть, которая сможет справиться с поставленной задачей. При этом в институте не исключают, что для создания современного суперкомпьютера могут понадобиться импортные комплектующие, с которыми в России сегодня сложилась напряженная ситуация.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.11 / ГК “Моспроект-3” представила свой опыт в информационном моделировании на BIM World

15.08 / Во Франции вот уже полгода нечто зверски убивает и калечит лошадей

08.05 / Мнение: Началось строительство “Сталин-Центра”

10.11 / Почему опасно защищать смартфон отпечатками пальцев

09.03 / 8 марша

20.04 / Врачи рассказали о болезнях, которые можно «прочесть» по лицу человека

24.09 / Мнение: Отказ

07.08 / Диетолог объяснила, как употреблять арбуз без рисков набрать вес

16.09 / Близнецы чувствуют себя потерянными: 4 знака зодиака боятся одиночества

06.11 / Мнение: Эфиопия объявила войну Тыграю

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика