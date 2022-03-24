Институт русского языка им. В. В. Виноградова не смог найти синоним слова «импортозамещение»

Институт русского языка им. В. В. Виноградова при РАН столкнулся с трудностями при выполнении государственного технического задания по замене англицизмов на исконно русские слова. Специалистам не удалось найти в родном языке подходящую замену слову «импортозамещение».

Филологи института безрезультатно изучили все толковые словари, выпущенные в России со времен правления Петра I до президентства Бориса Ельцина. Также не удалось найти точный по смыслу синоним слову «импорт» в церковнославянских текстах и древнерусском языке. Именно это иностранное слово оказалось безальтернативным и отказаться от его употребления без ущерба для современных языковых коммуникаций не представляется возможным, уверяют в институте.

«Импорт это вообще для нас слово чужеродное и мы заимствовали его из английского языка в девятнадцатом веке. Многие даже успели позабыть его за годы существования советской власти, а некоторые и не знали никогда. Есть, к примеру, русское слово “ввоз”, но оно не в полной мере нам подходит. Что значит “ввозозамещение”? Абсолютно непонятная конструкция, которая вносит путаницу и сумятицу», — заявил главный научный сотрудник института Святослав Киевский.

Руководство института попросило у правительства еще 10 млн рублей для продолжения исследований. Ученые надеются создать нейросеть, которая сможет справиться с поставленной задачей. При этом в институте не исключают, что для создания современного суперкомпьютера могут понадобиться импортные комплектующие, с которыми в России сегодня сложилась напряженная ситуация.

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