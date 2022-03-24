 

Toyota и Nissan приняли решение возобновить производство в РФ в марте 2022 года

24.03.2022, 17:05, Разное
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Японские бренды Toyota и Nissan объявили о планах возобновить серийное производство автомобилей в России.

Напомним, ранее в компаниях сообщалось о приостановлении деятельности в стране. Вместе с тем причина заключалась в появившихся проблемах с логистикой, не позволяющей получить требуемые комплектующие для сборки новой техники. Кроме того, в компетентных органах уже указали, что до конца текущего месяца состоится возобновление полноценной работы крупных брендов в России.

Что касается возможности поставки новой техники для отечественного рынка, то пока разработчики не называют никаких деталей, умалчивая подробности о будущих моделях. Бренды активно работают над восстановлением способов поставки комплектующих на российский рынок.



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