 

Украинские офицеры призвали Зеленского прекратить боевые действия

24.03.2022, 16:32, Разное
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Петиция опубликована от лица офицеров воинской части А1799 Главного управления разведки МО Украины. На данный момент она собрала более 4,3 тысячи подписей.

“На основании анализа оперативной обстановки, имеющихся данных о составе и дислокации сил и средств враждующих сторон, а также учитывая отсутствие действенной поддержки дипломатических партнеров, обращаемся к Вам с просьбой о оглашение прекращения боевых действий с Российской Федерацией”, – говорится в петиции.

Воззвание украинских офицеров прокомментировал политолог Сергей Судаков. Эксперт отметил, что из всех подразделений ВСУ главное управление разведки лучше других понимает сложившуюся обстановку.

“Сегодня офицеры ГУР ВСУ уверены, что заявления Зеленского о референдуме, просьбы военной поддержки у США и всего коллективного Запада – это всего лишь предлог, под которым сотни и тысячи насильственно мобилизованных украинцев будут брошены в топку. Сегодня украинские военные, кадровые профессионалы не хотят умирать за Зеленского. Его легионы, это сборище нацистов и фашистов, которые прекрасно понимают, что без Зеленского их ждут только длительные тюремные сроки”, – написал политолог в своем телеграм-канале.

Судаков назвал петицию хорошим примером здравомыслия со стороны офицеров ВСУ. По его мнению, это важный маркер, говорящий о начале ментальной капитуляции.

“Логика их проста – лучше уже сегодня зафиксировать убытки и принять простые требования России”, – объяснил эксперт.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции на Украине. ее цель – демилитаризация, денафикация и закрепление нейтрального статуса республики.



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