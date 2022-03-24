Зачем НАТО накачивает Прибалтику оружием: Главное о спецоперации на Украине к 24 марта
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Минобороны России каждый день открывает гумкоридоры для мирных граждан. Однако этим пользуются не только гражданские. Украинские националисты бегут из Мариуполя, переодеваясь в женскую одежду и маскируясь под мирных жителей. Таким образом они примыкают к колоннам беженцев. Свидетелями этого чудовищного гендерного смешения стали военнослужащие ДНР, которые обеспечивали безопасность гумкоридоров. Один из националистов был задержан в шубе, платье и в женских туфлях.
Несмотря на множество препятствий, России и Украине удалось
договориться обменять пленных. По словам официального представителя МИД России
Марии Захаровой, удалось провести уже два обмена пленными.
Тем временем постпред России в ООН всеми силами пытается
донести до западных коллег с затуманенными мыслями простую истину: РФ пошла на
такие шаги, исчерпав все пути мирного урегулирования конфликта в Донбассе.
Спусковым крючком стало то, что Запад отказался “приструнить” Киев.
Пока политики обсуждают происходящее на Украине,
продолжаются гуманитарные акции по оказанию помощи обездоленным. Из Крыма в
Херсон по железной дороге выдвинулись поезда с гумпомощью и стройматериалами
для мирных жителей этого южного региона Украины, соседнего с полуостровом.
Вскоре там планируют возобновить пассажирское сообщение.
За минувшие сутки состоялись переговоры канцлера Германии
Олафа Шольца с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. После этого
президент России провел переговоры с израильским премьером. Обсудили
переговорный процесс между российскими и украинскими представителями.
Тем временем в Словакию из НАТО доставляют зенитно-ракетные
комплексы Patriot. Глава британского минобороны Бен Уоллес в свою очередь
заявил, что по соседству, в Польше, Лондон разместит систему ПВО Sky Sabre.
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