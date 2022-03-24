Россияне начали менять автомобили на недвижимость

В Перми на фоне роста цен на автомобили люди стали предлагать обменять свои машины на квартиры. Один из пермяков написал на “Авито”, что готов отдать свой “Ниссан” X-Trail 2018 года взамен на квартиру в Мотовилихинском районе Перми. При этом автор объявления не исключает, что возможны доплаты.

“Возможен обмен на 1 или 2 комнатную квартиру не выше второго этажа в Мотовилихе (район цирк, дружба, агат) с доплатой”, — говорится в сообщении собственника.

Автор объявления указал, что при расчете наличными он отдаст свой автомобиль за 2,4 миллиона рублей.

По данным URA.RU, такие объявления стали публиковать и в других городах нашей страны. Люди справедливо пытаются найти выгоду от колебаний цен на авторынке. При этом цены на квартиры в стране пока держатся на одной отметке.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что эксперты ожидают снижения стоимости аренды жилья в московском регионе. В связи с колебаниями рынка аналитики предостерегают граждан от всплеска мошенничества в сфере купли-продажи и аренды недвижимости. Основной из преступных схем является подделка документов. Эксперты назвали также другие схемы, из-за которых сделка может быть аннулирована.