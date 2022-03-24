НАТО объявила о создании дополнительных боевых групп в Юго-Восточной Европе
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Североатлантический альянс создаст четыре дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии, говорится в заявлении НАТО по итогам саммита альянса.
Также НАТО разместила 40 тыс. военных на восточном фланге и развернула элементы сил реагирования, передает ТАСС.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не будет отправлять войска на Украину.
Между тем президент Украины Владимир Зеленский в обращении к НАТО попросил предоставить стране «1% самолетов, 1% от всех танков».
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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