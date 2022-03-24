НАТО объявила о создании дополнительных боевых групп в Юго-Восточной Европе

Североатлантический альянс создаст четыре дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии, говорится в заявлении НАТО по итогам саммита альянса.

Также НАТО разместила 40 тыс. военных на восточном фланге и развернула элементы сил реагирования, передает ТАСС.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не будет отправлять войска на Украину.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский в обращении к НАТО попросил предоставить стране «1% самолетов, 1% от всех танков».

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