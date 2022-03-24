Россия начала выплаты бюджетникам и пенсионерам на освобожденных территориях Украины

Российские власти начали проводить выплаты пенсионерам и бюджетникам на освобожденных территориях Украины, сообщили в российском МЧС.

Пенсионерам и работникам бюджетной сферы проводятся единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России.

Ранее в российском МВД заявили, что украинские граждане и граждане республик Донбасса смогут работать в РФ без оформления патента.

—