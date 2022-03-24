Россия начала выплаты бюджетникам и пенсионерам на освобожденных территориях Украины
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Российские власти начали проводить выплаты пенсионерам и бюджетникам на освобожденных территориях Украины, сообщили в российском МЧС.
Пенсионерам и работникам бюджетной сферы проводятся единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России.
Ранее в российском МВД заявили, что украинские граждане и граждане республик Донбасса смогут работать в РФ без оформления патента.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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