 

Россия начала выплаты бюджетникам и пенсионерам на освобожденных территориях Украины

24.03.2022, 16:20, Новости дня
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Российские власти начали проводить выплаты пенсионерам и бюджетникам на освобожденных территориях Украины, сообщили в российском МЧС.

Пенсионерам и работникам бюджетной сферы проводятся единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России.

Ранее в российском МВД заявили, что украинские граждане и граждане республик Донбасса смогут работать в РФ без оформления патента. 

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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