Das Erste – аварийный план Германии определит, кому в стране первому привернуть газ

На случай, если газа в Германии станет не хватать, у страны есть трёхступенчатый чрезвычайный план, пишет немецкий телеканал Das Erste. Вмешательство государства предусмотрено только на третьей фазе, если урегулировать ситуацию с помощью рыночных мер не удастся: тогда решать, кому в первую очередь придётся терпеть ограничения, будет правительство. Дефицит газа грозит, прежде всего, промышленности, поэтому многие представители бизнеса выступают против эмбарго на газ из России.



AP

По словам министра экономики Германии Роберта Хабека, страна по-прежнему зависит от российского газа, отмечает немецкий телеканал Das Erste. Соответственно, эмбарго нанесёт серьёзный ущерб экономике. Тем не менее многие политики и учёные призывают прекратить импорт газа из России, чтобы перекрыть денежный поток для президента Владимира Путина.

Среди населения эта мера, очевидно, также вызывает споры: по данным телеканала, 44% поддержали бы немедленное прекращение поставок, 45% — нет. Возможность того, что РФ сама прекратит экспорт на Запад, также нельзя полностью исключать, считает Das Erste. Путин пока заверил, что поставки будут продолжаться, — однако теперь он заявил, что РФ больше не будет принимать платежи в долларах или евро и согласна на оплату только в рублях.

Между тем, на случай худшего развития событий — то есть, если импортируемого Германией газа уже не будет хватать для покрытия всего внутреннего спроса, существует «План чрезвычайных ситуаций по газу для Федеративной Республики Германия», который был опубликован в сентябре 2019 года.

В постановлении определены три уровня кризиса. На стадии раннего предупреждения «существуют конкретные, серьёзные и надёжные признаки того, что может произойти событие, которое, вероятно, приведёт к значительному ухудшению ситуации с поставками газа».

Затем следует второй уровень тревоги, при котором такую ситуацию вызывают «перебои в поставках газа или исключительно высокий спрос», но рынок всё же способен решить проблему. Оператор сети регулирует стабилизацию сети и поставок исключительно через спрос и предложение. Сюда относятся, например, контракты с коммерчески согласованными перерывами. В этом случае компании платят меньшую сумму операторам газовых сетей, которые в свою очередь могут временно прекратить поставки для поддержания снабжения. Вмешательство государства на этих двух этапах не предусмотрено.

Всё меняется, когда эти рыночные механизмы перестают работать или исчерпывают себя, подчёркивает Das Erste. В аварийной фазе, по данным Федерального сетевого агентства, наблюдается острый дефицит, и газ не будет доступен на рынке для свободной продажи. Тогда отключение уже не является добровольным, а осуществляется государством в рамках так называемого суверенного выделения. Эту задачу берёт на себя Федеральное сетевое агентство, которое отвечает за регулирование и антимонопольный надзор в газовой сфере.

Как отмечает немецкий телеканал, если российские поставки прекратятся, такое может произойти. Ведь факт остаётся фактом: более половины потребляемого в Германии газа до сих пор импортировалось из России. Прекращение импорта, соответственно, уменьшит доступное количество. Несмотря на то что переговоры с другими возможными поставщиками ведутся уже несколько недель и изучаются возможные альтернативы, потеря импорта российского газа может быть лишь частично, но не полностью, восполнена в краткосрочной перспективе. Решение о том, когда в таком случае будет объявлен уровень чрезвычайной ситуации, принимается федеральным правительством в зависимости от ситуации.

Однако защищённым потребителям, таким как домохозяйства и социальные учреждения, например, больницы, или даже газовые электростанции, необходимые для выработки электроэнергии, пока опасаться нечего, уверяет немецкий телеканал. «Потребители в домохозяйствах в такой ситуации подлежат особой правовой защите и получают приоритетное снабжение», — говорится в сообщении Федерального сетевого агентства. Поэтому считается маловероятным, что потребителям придётся мёрзнуть предстоящей зимой.

По оценкам Das Erste, отключения, скорее всего, особенно сильно коснутся промышленности, для которой в худшем случае может не остаться достаточно газа. Поэтому в последние дни и недели многие представители бизнеса предостерегают от отказа от российских поставок. Федеральное объединение немецкой промышленности (BDI), например, заявило, что производство тепла, мобильность, а также электроснабжение предприятий на данный момент не могут быть обеспечены никаким другим способом.

Промышленность является одним из незащищённых потребителей, которые должны быть первыми отключены от сети в соответствии с европейскими правилами. Однако порядок, в котором сектора и компании перестанут получать газ, неясен и пока не указан в аварийном плане.

По этой причине сейчас ведутся переговоры между различными сторонами. «Федеральное сетевое агентство может подтвердить, что ведутся переговоры с промышленностью и энергетическим сектором о подготовке к кризису», — сообщили представители ведомства журналистам телеканала. Причиной этого является подготовка к ситуации с неизбежной остановкой промышленности в условиях кризиса газоснабжения.

«Речь идёт о готовности к ситуации, которая, как мы надеемся, никогда не произойдёт», — заявил президент Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер. Агентство не сообщило подробностей о переговорах. Однако, по мнению наблюдателей, речь, скорее всего, будет идти не о конкретном приказе, а, прежде всего, о минимизации экономического и социального ущерба.

Критериями при таком рассмотрении являются возможности перехода на альтернативное топливо и снижения потребления, а также системная актуальность соответствующей отрасли. Необходимое время ожидания и проблемы в технологии газовых сетей также играют свою роль. Сейчас компании проходят опрос по всем этим аспектам. Они открыты для этой идеи: по данным опроса, проведённого Экономическим форумом СДПГ, две трети из 175 опрошенных компаний считают создание приказа разумной мерой.

По мнению экспертов, даже в случае эмбарго газоснабжение в ближайшие месяцы должно быть надёжным благодаря объёму хранилищ и с учётом возможных других источников поставок. Это может измениться следующей зимой, как недавно подчеркнул Хабек. Правительство Германии хочет подготовиться к этому сценарию уже сейчас — и обновить свой план действий в чрезвычайных ситуациях, заключает немецкий телеканал Das Erste.