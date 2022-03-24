В РФ запустят производство электрических автомобилей Evolute

Новый бренд Evolute намерен выпустить 5 собственных электрокаров.

Вместе с тем серийным производством транспортных средств займутся на заводе в Липецкой области. Пока разработчики не раскрывают технические параметры техники, однако первые тизеры уже доступны автолюбителям. В частности, первый окажется электрический седан под названием I-Pro. Мощность электромотора составит 150 л.с., тогда как новая модель имеет запас хода на электротяге до 420 километров.

Далее поступит на рынок новый минивэн I—Van с агрегатом на 123 л.с., а запас хода будет достигать 410 километров. Также планируется выпуск кроссовера I-Joy с улучшенным электродвигателем на 163 л.с. с запасом хода 405 километров.