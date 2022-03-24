Ferrari показала официальное изображение своего первого кроссовера Purosangue

Компания Ferrari начинает постепенно продвигать будущую модель кроссовера под названием Ferrari Purosanque.

Известно, что автомобиль уже продемонстрирован на тизерных изображениях, по которым можно увидеть достаточно необычное исполнение кузова. В свою очередь, главными конкурентами на рынке окажутся Maserati Grecale, Lamborghini Urus. Автомобиль имеет светодиодные фары узкой формы, а также рельефный кузов.

Покупатели смогут приобрести итальянский кроссовер с двигателями ДВС, а также с электрическими агрегатами. Официальная премьера паркетника Ferrari Purosanque состоится в течение нескольких месяцев, однако пока точные сведения об автомобиле остаются засекреченными.