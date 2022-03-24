Ferrari показала официальное изображение своего первого кроссовера Purosangue
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Компания Ferrari начинает постепенно продвигать будущую модель кроссовера под названием Ferrari Purosanque.
Известно, что автомобиль уже продемонстрирован на тизерных изображениях, по которым можно увидеть достаточно необычное исполнение кузова. В свою очередь, главными конкурентами на рынке окажутся Maserati Grecale, Lamborghini Urus. Автомобиль имеет светодиодные фары узкой формы, а также рельефный кузов.
Покупатели смогут приобрести итальянский кроссовер с двигателями ДВС, а также с электрическими агрегатами. Официальная премьера паркетника Ferrari Purosanque состоится в течение нескольких месяцев, однако пока точные сведения об автомобиле остаются засекреченными.
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