Мнение: В Берлине пытаются снести памятник Эрнсту Тельману

ХДС требует уничтожить памятник Эрнсту Тельману в Берлине под предлогом событий на Украине

Депутатская группа ХДС совета депутатов берлинского района Панков собирается (https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234873939/Wegen-Putins-Krieg-Antrag-zum-Abbau-der-Thaelmann-Bueste.html?service=amp&fr=operanews) в среду подать заявку на демонтаж памятника лидеру немецких коммунистов Эрнсту Тельману. По словам члена фракции ХДС Давида Пауля, памятник Тельману должен быть исключен из списка памятников Берлина, демонтирован и переплавлен, а стоимость полученного металла должна быть пожертвована на проекты помощи Украине.

«Вызывает тревогу то, что мы в самом сердце Берлина чествуем человека, который был антидемократом», — говорит Пауль о руководящей роли Тельмана в КПГ. С точки зрения христианских демократов, это обстоятельство становится все более актуальным в связи с событиями на Украине. На флаге памятника Тельману хорошо узнаваема советская символика, проводит связь Пауль. В то время, когда российские танки со звездами наступают на украинские города, необходимо предпринять новую попытку столкнуть с пьедестала «боевого колосса» Эрнста Тельмана, заключает политик.

В стане христианских демократов надеются, что другие фракции поддержат их в среду вечером в районном собрании. Предварительно предложение ХДС поддерживают «Зеленые», заявившие о необходимости «четко назвать преступления сталинизма и Эрнста Тельмана», однако отвергают в СвДП, посчитавшей это «непревзойденным популизмом». В комитете по культуре сената Берлина, возглавляемом Клаусом Ледерером (Левая партия), считают требование христианских демократов весьма сомнительным. Его пресс-секретарь критикует предложения о сносе памятника Тельману: «Конечно, есть лучшие способы помочь Украине, не уничтожая культурные ценности. Мы хотели бы также отметить, что советские мемориалы по-прежнему находятся под охраной».

Памятник Эрнсту Тельману был воздвигнут в Берлине советским скульптором Львом Кербелем в 1986 году к 100-летию со дня рождения лидера КПГ. Вождь немецких коммунистов, антифашист Эрнст Тельман был схвачен гестапо 3 марта 1933 года и, после 11 лет тюремного заключения, расстрелян в концлагере Бухенвальд по прямому указанию Гитлера и Гиммлера.

https://t.me/boris_rozhin/35817 – цинк

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234873939/Wegen-Putins-Krieg-Antrag-zum-Abbau-der-Thaelmann-Bueste.html?service=amp&fr=operanews – новость на немецком

Нацистское мурло "борцов за демократию" так и прет.

—