Новый тренд в макияже “глазированный пончик” – делаем акцент на здоровом сиянии кожи

О своем внешнем виде, само собой, думает и заботится каждая женщина. Кожа и макияж – то, о чем не могут не беспокоиться представительницы прекрасного пола. Возможно, это звучит слегка легкомысленно и даже несуразно, но тренд 2022 года удивит вас хотя бы даже своим названием – это «глазированный пончик».

Новейший подход

Сияющая кожа всегда смотрится ярко, эффектно, привлекательно. Добиться необходимого результата можно разными способами. Но в этом сезоне модницы могут обратить внимание на кое-что новое.

Внешний вид «глазированного пончика» слегка усилен, целенаправленно улучшен и намеренно привлекателен. Он фокусируется на глянцевой текстуре без жемчужной или другой отделки. Сияние чистое, кожа выглядит здоровой. И акцент делается в первую очередь на коже, а не на основном макияже.

Визажист Леви-Джейд Тейлор рассказывает: «Кожа в виде глазированного пончика — это новейший подход к сияющей коже, и цель заключается в том, чтобы выглядеть именно так, как эта великолепная булочка. Техника может показаться сложной, но, по сути, это не так. Основная задача – выделить красивые скулы здоровым блеском».

Советы визажиста

Тейлор также говорит: «Подготовка кожи является ключом в этой технике. Убедитесь, что ваша кожа увлажнена. Лично я люблю использовать спреи и масла для достижения такого эффекта. Вотрите масло в кожу ладонями, концентрируясь на верхних точках – на скулах и надбровных дугах. После этого можно заняться непосредственно макияжем, используя средства, создающие прозрачное, сияющее покрытие, которое выглядит непринужденно. Я наношу их в качестве основы, а затем использую консилер.

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Это создает простую «сияющую базу с адаптируемым покрытием» в соответствии с вашими предпочтениями. Наконец я добавляю немного хайлайтера на скулы, кончик носа и надбровные дуги. Базовый мейкап кажется влажным, поэтому выглядит естественно и свежо». Чтобы макияж не был слишком «жирным», Леви-Джейд предлагает припудрить Т-зону и сфокусировать ваши «глазированные» области на целевых точках лица.

Универсальный образ

Такой образ использовать можно повсюду, независимо от ситуации и места: на работе, на прогулке, на вечеринке. Если ваша кожа часто выглядит сухой – это вообще идеальный вариант. Ведь это «глазурь». Только не забывайте о том, что любая пудра, которую вы используете, не должна быть абсолютно матовой. В ней приветствуется содержание светоотражающих частиц.

Одним словом, ничего сложного, а эффект просто потрясающий. Так что «глазируйтесь» и наслаждайтесь своей неотразимостью.