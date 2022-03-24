 

Новый тренд в макияже “глазированный пончик” – делаем акцент на здоровом сиянии кожи

24.03.2022, 15:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

О своем внешнем виде, само собой, думает и заботится каждая женщина. Кожа и макияж – то, о чем не могут не беспокоиться представительницы прекрасного пола. Возможно, это звучит слегка легкомысленно и даже несуразно, но тренд 2022 года удивит вас хотя бы даже своим названием – это «глазированный пончик».

Новейший подход

Сияющая кожа всегда смотрится ярко, эффектно, привлекательно. Добиться необходимого результата можно разными способами. Но в этом сезоне модницы могут обратить внимание на кое-что новое.

Внешний вид «глазированного пончика» слегка усилен, целенаправленно улучшен и намеренно привлекателен. Он фокусируется на глянцевой текстуре без жемчужной или другой отделки. Сияние чистое, кожа выглядит здоровой. И акцент делается в первую очередь на коже, а не на основном макияже.

Визажист Леви-Джейд Тейлор рассказывает: «Кожа в виде глазированного пончика — это новейший подход к сияющей коже, и цель заключается в том, чтобы выглядеть именно так, как эта великолепная булочка. Техника может показаться сложной, но, по сути, это не так. Основная задача – выделить красивые скулы здоровым блеском».

Советы визажиста

Тейлор также говорит: «Подготовка кожи является ключом в этой технике. Убедитесь, что ваша кожа увлажнена. Лично я люблю использовать спреи и масла для достижения такого эффекта. Вотрите масло в кожу ладонями, концентрируясь на верхних точках – на скулах и надбровных дугах. После этого можно заняться непосредственно макияжем, используя средства, создающие прозрачное, сияющее покрытие, которое выглядит непринужденно. Я наношу их в качестве основы, а затем использую консилер.

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица
Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят
Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Это создает простую «сияющую базу с адаптируемым покрытием» в соответствии с вашими предпочтениями. Наконец я добавляю немного хайлайтера на скулы, кончик носа и надбровные дуги. Базовый мейкап кажется влажным, поэтому выглядит естественно и свежо». Чтобы макияж не был слишком «жирным», Леви-Джейд предлагает припудрить Т-зону и сфокусировать ваши «глазированные» области на целевых точках лица.

Универсальный образ

Такой образ использовать можно повсюду, независимо от ситуации и места: на работе, на прогулке, на вечеринке. Если ваша кожа часто выглядит сухой – это вообще идеальный вариант. Ведь это «глазурь». Только не забывайте о том, что любая пудра, которую вы используете, не должна быть абсолютно матовой. В ней приветствуется содержание светоотражающих частиц.

Одним словом, ничего сложного, а эффект просто потрясающий. Так что «глазируйтесь» и наслаждайтесь своей неотразимостью.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.01 / «Шикарная женщина»: жена Газманова похвасталась новыми нарядами

19.09 / Мнение: Американская АУГ вошла в Персидский залив

22.10 / Настя Задорожная объяснила, почему скрывает личную жизнь и не снимается в кино

16.06 / Мужчина удалил часть своего мозга, чтобы избавиться от страха смерти и стал совершенно бесстрашным

06.10 / Более 80% госпитализированных пациентов с COVID-19 имеют неврологические симптомы

14.11 / Мнение: Классно!

03.01 / Пора меняться: самые модные стрижки, которые будут популярными в 2022 году

15.05 / Зеленый оазис должен быть дома у каждого Рака: как знакам зодиака позаботиться о себе

20.06 / Меркель назвала нападение нацистской Германии на СССР “поводом для стыда”

16.09 / Россия заявила о несостыковках и направила в Европарламент вопросы по ситуации с Навальным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика