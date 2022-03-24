Росатом подтвердил удержание своих сотрудников на Ровенской АЭС

Корпорация Росатом подтвердила, что четверо ее сотрудников с 3 февраля не могут вернуться в Россию с Ровенской АЭС на Украине, сообщила пресс-служба компании.

«23 февраля на Ровенскую АЭС в соответствии с контрактными обязательствами сотрудниками центрального филиала АО «Атомспецтранс» Владимиром Лапиным, Илгизом Хуснетдиновым, Иваном Крячко и Владиславом Шишкиным был доставлен груз. С тех пор российские специалисты не могут вернуться в Россию», – передает сообщение РИА «Новости».

«Госкорпорация «Росатом» через постоянное представительство Российской Федерации при международных организациях в Вене уведомила секретариат Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о данном факте, высказав тревогу и озабоченность в связи с неприемлемой ситуацией», – указали в пресс-службе.

Напомним, 30 января украинский «Энергоатом» после завершения среднего планово-предупредительного ремонта и перегрузки ядерного топлива подключил к энергосистеме энергоблок № 4 Ровенской АЭС, впервые в истории запустив в работу все энергоблоки на всех АЭС, расположенных на Украине.

Постпредство РФ при международных организациях в Вене сообщило, что «23 февраля на Ровенскую АЭС доставили партию свежего ядерного топлива в соответствии с графиком поставок и договорными обязательствами… Груз сопровождали соответствующие специалисты, граждане России, сотрудники дочернего предприятия Госкорпорации «Росатом» – центрального филиала АО «Атомспецтранс».

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