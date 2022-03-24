Лукашенко: Предложение Польши по миротворцам на Украине грозит третьей мировой войной

Заявления польской стороны о возможной отправке западного миротворческого контингента на Украину чреваты третьей мировой войной, сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Вы же видите, очумевшие эти поляки, они уже предлагают, этого [президента США Джо Байдена] пригласили из-за океана и ему начинают пичкать: давайте создадим миротворческие силы тысяч 100 и введем через Львов на Украину», – приводит слова Лукашенко БелТА.

Он предупредил, что это будет означать начало третьей мировой войны. «И вы что, думаете, мы в стороне останемся беленькими и пушистенькими?», – сообщил президент.

Ранее в Сети опубликовали видео, на которых зафиксировано, как военная техника США перемещается около польского пограничного пункта Бобровники, расположенного в непосредственной близости от Гродненской области. Аналогичным образом американские войска стягиваются в районах украинско-польской границы.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила: Вашингтон не хочет эскалации на Украине и не намерен туда отправлять своих военнослужащих. В Белом доме также подчеркнули, что США не направят войска даже в том случае, если на территории Украины будет применяться неконвенциональное оружие. Тем не менее, как указывают в Вашингтоне, другие страны НАТО могут решать сами, хотят ли они направлять военных на Украину.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, при каких условиях Польша может захватить часть Украины.

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