Мнение: О войне с Россией «на полное уничтожение»… Вот это было неожиданно, да?

Иногда и закалённый жизненным опытом #цинизм не срабатывает и даёт сбой. Вот как сейчас.

Даже не знаю, какую народную мудрость лучше всего подобрать под одну #новость. То ли «Кому война, а кому — мать родна». То ли «Война войной, а обед #бизнес — как обычно».

Америка, в общем, ещё всем даст прикурить.

Поступили свежие данные об импорте сырой нефти #США по странам происхождения. Помимо прочего, виден… приличный прирост импорта нефти из России. Плюс 32 тыс. баррелей в сутки, плюс 70 тыс. баррелей неделя к неделе. Ну и отдельно интересен Ирак: +328 тыс. баррелей в сутки, 489 тыс. баррелей неделя к неделе. Получается, фактически иракская нефть вытесняет нефть из Колумбии и Эквадора. Но не из России!

И ещё — сервис TankerTrackers передаёт, что «танкер, перевозящий около 680 тыс. баррелей нефти, только что отправился из Тамани, Россия, в Новый Орлеан, США. Поставки российской нефти продолжаются до 22 апреля». При этом ещё 8 марта президент Джо #Байден объявил о запрете на импорт США нефти, угля и природного газа из России в ответ на дальнейшее «вторжение»

Но — интересы бизнеса превыше всего! Российская #нефть встроена в технологические цепочки американских НПЗ, как минимум, в качестве альтернативы венесуэльскому «чёрному золоту» Оно не устраивает американских контрагентов по качеству.

Интересно, что скажут в Киеве на такую «американскую подставу» с российской нефтью? Или тут — #этодругое?

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