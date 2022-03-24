Кейт Миддлтон выступила с речью о детском воспитании во время визита на Ямайку

Визит герцога и герцогини Кембриджских на Ямайку в рамках их карибского турне завершился на деловой ноте. В первый день в Кингстоне они играли на барабанах и знакомились с футболистами, а все официальные мероприятия пришлись на второй день поездки. И тут как нельзя кстати пришелся белый брючный костюм Кейт от Alexander McQueen за две тысячи фунтов и оранжевая блузка Ridley London за 250 фунтов. Образ герцогини дополнила элегантная винтажная сумочка и серьги Cha Cha от датского дизайнера Maria Black.

Любопытная деталь: на встречу с премьер-министром Ямайки Эндрю Холнессом и его супругой – депутатом Джульеттой Холлнесс герцогиня надела золотой браслет ямайского бренда Steelz и Mantraz. Но это не спасло наследника британского престола и его супругу от горьких слов собравшихся на встречу с ними членов правительства. Им дали понять, что страна стремится сменить форму правления и стать республикой, а значит, уже очень скоро бабушка Уильяма королева Елизавета II перестанет быть главой государства. На встрече Холнесс вручил почетным гостям подарок – ром Appleton Estate Ruby, созданный первой в мире женщиной-купажистом Джой Спенс — купаж отобранных вручную ромов выдержкой от 35 до 45 лет.

За этой встречей последовала поездка в начальную школу Shortwood Practicing, где герцоги встретились с детьми и родителями. А затем посетили Шортвудский педагогический колледж в Кингстоне – один из ведущих колледжей страны, готовящих учителей дошкольного образования. И это был звездный час Кейт Миддлтон, которая является основателем «Центра раннего детства при Королевском фонде». Впервые с начала карибского турне она взяла слово.

«Я искренне верю, что нам представилась возможность изменить ситуацию будущих поколений к лучшему», – сказала герцогиня Кембриджская, пообщавшись с преподавателями и их учениками. «Так замечательно слышать ваши идеи и видеть ваш энтузиазм в отношении преподавания, а также ваши надежды на то, что вы можете повлиять на жизнь молодых людей», — призналась она.

В разговоре с будущими педагогами мать наследников наследников британского престола 8-летнего Джорджа, 6-летней Шарлотты и 3-летнего Луи пояснила, почему работа Шортвудского колледжа, существующего на Ямайке более ста лет, так важна. По ее мнению, даже самый ранний опыт детей имеет решающее значение для их будущего развития.

«Это тогда мы учимся формировать свое отношение к чему-либо, устанавливать связи друг с другом, управлять своими чувствами и эмоциями, развивать чувство своей идентичности, принадлежности к какой-либо группе, и своего достоинства. И именно тогда формируются наши ценности и представление о мире, в котором мы живем. Вот почему я так увлечена ранним детством. В этот период мы не просто растим здоровых детей. Мы воспитываем детей и тех взрослых, которыми они станут, закладываем основу для семей, которые они создадут, и сообществ, частью которых они будут».

Завершением деловой программы стал визит в городскую больницу, которая в этом году отмечает свое 70-летие. Ямайские медики рассказали Кейт и Уильяму о том, с какими испытаниями им пришлось столкнуться во время пандемии COVID-19. Визит на Ямайку завершился торжественным приемом от имени генерал-губернатора. Следующим пунктом тура по странам Карибского бассейна в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II станут Багамы. Поездка герцога и герцогини Кембриджских продлится до 26 марта.