Новый смартфон Oppo K10 получил 90-Гц дисплей

Известная марка Oppo выпустила новую линейку бюджетных смартфонов Oppo K10.

Приобрести смартфоны можно будет в нескольких комплектациях. В частности, новый аппарат имеет 6 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт постоянной памяти. В максимальном исполнении данный смартфон получил 8 гигабайт ОЗУ и аналогичный показатель встроенной памяти. Начальная цена новинки достигает 195 долларов. Обе модели поступят на рынок Индии с 29 марта.

За производительность смартфона отвечает мощный процессор Qualcomm Snapdragon 680. Среди преимуществ указали быструю зарядку на 33 Вт и аккумулятор на 5000 мАч. Смартфон имеет фронтальную камеру с датчиком 16 мегапикселей, а также основную камеру с датчиком 50 мегапикселей. Размер экрана смартфона составила 6,59 дюйма.